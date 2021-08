Said Aqil: Agama Tidak Ada Artinya Kalau Tidak Wujudkan Keharmonisan

Jumat, 20 Agustus 2021 | 20:18 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan agama tidak ada artinya bila tidak berupaya dan berjuang mewujudkan keharmonisan.

“Semua agama yang turun dari langit tidak ada artinya, kalau kita ini tidak berupaya berjuang mewujudkan keharmonisan. Agama apapun, kalau tidak memperjuangkan keharmonisan tidak ada artinya kita hidup ini. Percuma saja kita hidup,” kata Said Aqil Siradj saat menjadi pembicara dalam webinar dengan tema Langkah Nyata Merajut Kebhinekaan NKRI yang digelar secara virtual oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Ditegaskannya, tidak ada artinya bila mengaku beragama Islam, Kristen bahkan Yahudi kalau penganut agama tersebut tidak menuju ke tatanan hidup yang harmonis. Menurutnya itu hanya pengakuan yang omong kosong. Khusus untuk Islam sendiri, harus mengarah mewujudkan tatanan harmonis karena kata Islam berasal dari kata salam atau shalom yang artinya damai atau peace.

“Atau bisa dikatakan keselamatan bersama. Itulah Islam,” ujar Said Aqil Siradj.

Ia menceritakan, pada abad 15, Nabi Muhammad Saw berupaya membangun sebuah negara. Ketika berhasil membangun sebuah negara, Nabi Muhammad Saw tidak melandaskannya pada satu suku atau etnis. Sehingga negaranya disebut Madinah. Disana, penduduknya diperlakukan sama, mulai dari hak, kewajiban, pelayanan hingga dimata hukum tetapi sama.

“Penduduknya waktu itu ada muslim dan non muslim. Contoh nabi sering khutbah Jumat berpesan, tidak ada ada permusuhan kecuali melanggar hukum, Siapa yang melanggar hukum pertama, itulah musuh bersama. Selama tidak melanggar hukum, perbedaan agama dan suku perbedaan klan, tidak boleh dijadikan alasan perpecahan, itu selalu pesan Nabi,” terang Said Aqil Siradj.

Suatu ketika, lanjut Said, ketika ada seorang sahabat Nabi bertengkar di pasar, kemudian menempeleng pedagang yahudi sampai mati, justru Nabi Muhammad Saw marah besar. “Nabi mengatakan barangsiapa membunuh non muslim akan berhadapan dengan saya. Barangsiapa berhadapan dengan saya tidak akan ke surga, tidak mendapat rahmat Tuhan. itu terkenal sejarah Islam,” tutur Said Aqil Siradj.

Oleh karena itu, ia bersyukur, bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan agama. Hampir ada 700 suku dan 6 agama formal serta 20 lebih agama lokal di Indonesia, tetapi semuanya bisa hidup bersama menjadi satu bangsa, satu negara dengan ikatan bahasa Indonesia.

“Dalam bahasa NU, ukhuwah wathoniyah, semua yang ada di Nusantara ini, di negara Indonesia ini saudara. Tidak boleh menganggap musuh. Perbedaan dijadikan modal kekuatan untuk menyatukan kita bersama,” papar Said Aqil Siradj.

Hal ini sejalan dengan tujuan NU dilahirkan pada 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asyari, kakek dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid. Ada dua prinsip yang dijalani NU dalam membina kerukunan umat beragama, yaitu membangun Islam yang moderat, anti radikalisme dan anti ekstrimisme serta anti terorisme.

“Prinsip kedua adalah toleran. Percuma kita berIslam kalau tidak toleran, percuma. Maka prinsip kita NU, umat Islam di Indonesia, yang mayoritas ini harus melindung minoritas. Jangan sebaliknya mayoritas menakuti-nakuti minoritas. Umat islam yang mayoritas di Indonesia, NU yang mayoritas di Indonesia ini harus memberi perlindungan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang minoritas,” tegas Said Aqil Siradj.

Selain dua prinsip itu, ada 3 tujuan NU didirikan, yaitu pertama, ukhuwah Islamiyah adalah memperkuat persaudaraan sesama umat Islam. “Memalukan, menjijikan, mengerikan sesama Islam sendiri bermusuhan, caci maki, hoaks, adu domba, fitnah sesama Islam. Tidak boleh itu apa pun alasannya,” tegas Said Aqil Siradj.

Kedua, ukhuwah watoniyah yaitu persaudaraan sesama sebangsa setanah air. Ketiga, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia.

“Amanat yang paling berat bagi kita, terutama saya sebagai Ketua PBNU, adalah membina, merawat, menjaga kerukunan warga sesama Islam dan sesama bangsa Indonesia. Dan bila perlu saya suarakan perdamaian di seluruh dunia,” ungkap Said Aqil Siradj.

Sumber: BeritaSatu.com