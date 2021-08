Soal Santunan Anak Yatim Piatu, Legislator Minta Kepala Daerah Berikan Data

Rabu, 25 Agustus 2021 | 21:02 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Sosial akhirnya merespon permintaan Anggota Komisi VIII DPR RI, terkait jaminan kesehatan bagi anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Jumat (20/8/2021). Risma menjelaskan bahwa Kementerian Sosial melalui Balai/Loka Rehabilitasi Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial telah mendapatkan laporan mengenai anak-anak by name by adressyang orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

“Sejauh ini data akurat by name by adress terkait anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena terpapar Covid-19 masih dalam proses pengumpulan oleh tim kami di lapangan. Para pendamping juga telah melaksanakan respon kasus untuk anak-anak tersebut,” jelas Risma.

Menanggapi hal ini, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VIII Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni mengapresiasi langkah yang sigap Kemsos dalam merespon persoalan tersebut. Lisda berharap data akurat tersebut bisa didapatkan segera, agar program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Kita apresiasi respon cepat dari Kemensos, sesuai dengan apa yang sebelumnya terkait anak yatim atau piatu akibat Covid-19 ini. Kita juga akan mendorong para pihak agar segera melaporkan data yang akurat agar respon cepat dari kementerian ini dapat terlaksana,” ungkap Lisda melalui keterangan, Rabu (25/8/2021).

Lisda menambahkan, ia juga mendesak kepada seluruh kepala daerah (bupati/wali kota) di Indonesia, agar segera menyampaikan data anak yatim, piatu dan yatim piatu sesuai dengan permintaan dari Kemsos.

“Mohon kepada bupati dan wali kota agar segera menyampaikan data ter-update terkait anak yatim piatu sesuai dengan permintaan dari Kemensos. Hal tersebut guna pelaksanaan program dapat segera terlaksana di masing-masing Daerah,” tegas Srikandi Nasdem tersebut.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu.

Selain upaya pendataan dan respon kasus bagi anak-anak yang kehilangan orangtua karena Covid-19, Kementerian Sosial juga telah memberikan dukungan secara langsung melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti bantuan obat-obatan, vitamin, tes swab/PCR, vaksinasi dan kebutuhan dasar anak lainnya, termasuk memberikan konseling kepada anak-anak dan keluarganya.

Selanjutnya, untuk mencegah anak kehilangan hak pengasuhannya, Kementerian Sosial juga telah mereunifikasi anak dengan keluarga besarnya, memfasilitasi pengasuhan alternatif melalui pengasuhan oleh orang tua asuh (foster care) / wali/ pengangkatan anak dan pengasuhan anak melalui panti-panti.

Selain program kesehatan Lisda juga berharap, ke depan tentunya juga ada jaminan pendidikan bagi anak-anak yang yang menjadi yatim/piatu akibat ditinggalkan orang tuanya yang meninggal karena Covid-19.

“Jika kesehatan mereka sudah terjamin, ke depan tentunya kita juga harus memiliki program jaminan pendidikan bagi anak-anak tersebut. Ini juga menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah, selain dari pemulihan ekonomi bangsa,” pungkasnya.

