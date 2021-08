Jokowi: Hilirisasi Industri, Digitalisasi UMKM, dan Ekonomi Hijau Strategi Besar Indonesia

Kamis, 26 Agustus 2021 | 13:16 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tiga strategi besar ekonomi dan bisnis Indonesia di massa mendatang. Tiga strategi itu adalah hilirisasi industri, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pengembangan ekonomi hijau.

“Ke depan, saya kira strategi besar ekonomi kita, strategi besar bisnis negara, ada tiga hal yang ingin kita sampaikan, yaitu yang pertama hilirisasi industri, kedua digitalisasi UMKM, dan yang ketiga kita harus mulai masuk ke ekonomi hijau,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri secara virtual “Sarasehan 100 Ekonom” yang ditayangkan di kanal Youtube Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Kamis (26/8/2021).

Untuk strategi pertama, yakni hilirisasi industri, kata Jokowi, pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah, seperti nikel dan ke depan akan menyasar komoditas seperti bauksit, emas, dan tembaga.

Presiden menginginkan semua bahan mentah diolah atau dihilirisasi agar menjadi barang bernilai tambah dengan daya saing yang tinggi sebelum diekspor. Program hilirisasi ini, kata Jokowi, sudah membuahkan hasil. Misalnya, ekspor besi baja yang dalam setengah tahun pada 2021 sudah mencapai US$ 10,5 miliar.

“Oleh sebab itu, tidak hanya nikel, ke depan, kita mulai bauksitnya. Kemudian, juga mulai emasnya, mulai tembaganya. Hilirisiasi mulai sawitnya, sebanyak mungkin turunan-turunan dari bahan mentah itu menjadi barang minimal barang setengah jadi. Syukur-syukur menjadi barang jadi,” ujar Kepala Negara.

Strategi kedua adalah digitalisasi UMKM. Presiden ingin lebih banyak pelaku UMKM yang merambah bisnis digital. Per Agustus 2021, ujar Jokowi, telah terdapat 15,5 juta UMKM yang merambah platform digital dan diharapkan bisa berlanjut untuk menembus pasar global.

“Inilah saya kira transformasi yang akan terus kita dorong, karena kita memiliki kurang lebih 60-an juta UMKM yang semuanya akan didorong masuk ke platform digital, baik yang di daerah maupun nasional agar bisa masuk ke pasar global,” ujar Jokowi.

Strategi ketiga adalah ekonomi hijau. Presiden memastikan bahwa masa depan produk-produk ekonomi hijau di Indonesia sangat meyakinkan. Pada Oktober mendatang, Presiden mengatakan, akan terdapat pembangunan kawasan industri hijau atau Green Industrial Park.

“Kita akan membangun yang namanya Green Industrial Park, yang produk keluarannya adalah produk hijau. Pemakaiannya energi hijau, energi terbarukan, dan diharapkan kita memiliki kekuatan besar ke depan, yakni produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau yang akan kita bangun tahun ini,” ujar Presiden Jokowi.

