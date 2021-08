Ketum PPP: Kita Sudah On The Right Track Tangani Pandemi Covid-19

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 19:19 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintah sudah berada dalam jalur yang benar dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Dia mengaku sudah bertemu dengan para ahli dari AS mengenai rumus-rumus yang bisa dipakai untuk mengukur berhasil tidaknya penanganan pandemi Covid-19 di sebuah negara. Dan selama ini pemerintah sudah melaksanakannya.

"Kita sudah on the right track," kata Suharso.

Yang jelas, kata Suharso, tak ada satu negarapun di dunia yang punya resep yang benar mengenai penanganan pandemi covid. Yang lebih penting adalah memastikan proses penanganannya benar. Dan Indonesia dinilai sudah melaksanakan penanganan itu secara benar.

Hal itu disampaikan Suharso di hadapan Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai politik koalisi, yang berkumpul di Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, Sekretariat Negara akhirnya merilis video singkat berisi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik koalisi pemerintahan, beberapa waktu lalu.

Video itu ditayangkan di akun resmi Sekretariat Negara di Youtube, Sabtu (28/8/2021).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com