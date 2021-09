20 Tahun Pelaksanaan Otda, CSIS: Ada Perbaikan Signifikan

Senin, 13 September 2021 | 16:30 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai selama 20 tahun ini, pelaksanaan otonomi daerah terlihat adanya perbaikan yang signifikan. Hal itu ditunjukkan dari terjadinya kesejahteraan publik di tingkat lokal dan angka kemiskinan yang berhasil diatasi dengan baik.

Demikian disampaikan Kepala Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Arya Fernandes dalam webinar dengan tema "Pencapaian dan Tantangan Otonomi Daerah: Faktor Kepemimpinan, Kelembagaan, dan Stabilitas Politik Lokal," yang digelar CSIS secara virtual, Senin (13//2021).

Arya mengatakan, pihaknya melakukan penelitian pencapaian dan tantangan otonomi daerah yang difokuskan kepada 3 dimensi yaitu kepemimpinan, kelembagaan dan stabilitas politik lokal. Namun, sebelum CSIS melakukan penelitian tersebut, pihaknya melihat beberapa data yang coba dianalisis dan diolah.

“Kami menemukan dari beberapa data sekunder, bahwa dalam 20 tahun terakhir pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan adanya perbaikan. Dan itu ditujukkan, misalnya, dengan terjadinya kesejahteraan publik di tingkat lokal, angka kemiskinan berhasil diatasi dengan baik,” kata Arya Fernandes.

Kalau dilihat dari periode pascapilkada langsung di beberapa tempat, lanjut Arya, pihaknya juga menunjukkan munculnya inisiatif kebijakan yang populis di sejumlah daerah. Misalnya, ada kepala daerah yang mempunyai program inovatif untuk mengentaskan kemiskinan.

“Kemudian meningkatkan jaminan kesejahteraan misalnya pendidikan gratis maupun perbaikan-perbaikan tata kelola pemerintahan lokal dan pelayanan dasar lainnya,” ujar Arya Fernandes.

Namun meskipun ada perbaikan-perbaikan di banyak tempat, Arya melihat disamping adanya capaian-capaian baik tersebut, juga ada pencapaian yang kurang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun terakhir ini.

“Misalnya yang paling banyak disorot adalah soal kasus korupsi dan dan tata kelola pemerintahan yang masih buruk di sejumlah tempat,” ungkap Arya Fernandes.

Kalau melihat berdasarkan data KPK, menunjukkan tren yang meningkat terkait kasus korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk, terutama kasus terkait korupsi politik yang melibatkan kepala daerah maupun anggota legislatif.

“Dan kalau kita lihat lagi pada datanya, sebagian besar kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu adalah kasus pengadaan barang/jasa dan penyuapan,” tutur Arya Fernandes.

Lebih lanjut Arya mengungkapkan berdasarkan data Bank Dunia yang mengukur kualitas tata kelola dalam 4 hal, yaitu control of corruption, political stability, rule of law dan voice and accountability, terlihat sejak tahun 1996 hingga 2017, aspek yang menunjukkan tren membaik dari sisi tata kelola pemerintahan setelah reformasi adalah aspek voice and accountability.

“Jadi mungkin juga karena sejak tahun 2005 kita melaksanakan pilkada langsung secara bertahap sampai nanti diadakan pilkada tahun 2024 mendatang,” terang Arya Fernandes.

