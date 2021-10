PDIP: Rocky Gerung Bodohi Diri Sendiri

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPC PDIP Kota Tangsel Wanto Sugito menanggapi enteng tuduhan Rocky Gerung yang mengatakan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo itu bodoh hanya karena tidak mengungkapkan berbagai diksi dalam the new grammar of world's politic.



“Pernyataan Rocky Gerung justru membodohi diri sendiri. Dalam budaya timur, semakin pintar seseorang, semakin rendah hati dan santun. Rocky ini sesuai namanya hanyalah petinju intelektual, yang mengomersialkan pemikirannya, bukan menggunakan pemikiran bagi peningkatan peradaban bangsa,” kata Wanto Sugito atau akrab disapa Bung Klutuk, Minggu (17/10/2021).

Wanto, yang juga Ketua Umum Repdem menegaskan, Rocky Gerung memang pintar di mulut, namun dangkal di pemikiran, dan rendah kebijaksanaan.

Baginya, diksi yang dipakai Rocky Gerung untuk mengukur kepintaran itu, berasal dari Barat. Sementara orang Indonesia jauh lebih maju.

Sebab diksi kolaborasi yang dipakai Rocky itu, kalah dengan gotong royong. Gender equality itu kalah dengan prinsip kebangsaan yang menjadi jiwa semangat persatuan.

"Dalam prinsip kebangsaan Indonesia, tidak hanya gender yang setara, tetapi suku, agama, status sosial, semua warga negara setara. Jadi Indonesia jauh lebih maju pemahaman politiknya. Apalagi urusan human right, Indonesia lebih maju dari Piagam PBB karena kemerdekaan Indonesia itu untuk membangun dunia yang bebas dari segala penjajahan,” beber mantan wartawan itu.

Maka itu, atas berbagai kedalaman alam pikir dalam diksi politik di Indonesia tersebut, Klutuk menilai nampak yang tidak paham itu justru Rocky Gerung.

"Jadi Rocky sebaiknya menjadi petarung intelektual saja, pesilat kata-kata. Karena itulah melihat Rocky Gerung, jangan gunakan etika, dan moral. Apalagi kebijaksanaan. Kata-kata Rocky Gerung itu penting untuk menggambarkan kehadiran benalu dalam politik," katanya.

