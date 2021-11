Hasto: Indonesia Merdeka Dibangun dengan Demokrasi Pancasila

Senin, 1 November 2021 | 20:54 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan Indonesia merdeka dibangun dengan demokrasi Pancasila. Hasto menyatakan sistem demokrasi yang digali para pendiri bangsa sudah sangat baik, yaitu deliberative democracy atau musyawarah mufakat berkeadilan sosial.

Hasto mengatakan dalam menata sistem pemilu, harus berangkat dari sistem politik. Bagaimana sikap bangsa membangun strategi kultur yang sesuai dengan kondisi geografis, falsafah dan nilai sejarah perjuangan bangsa.

“Indonesia merdeka dibangun dengan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi barat, bukan demokrasi Tiongkok, Rusia, bukan demokrasi Timur Tengah,” kata Hasto dalam webinar publik bertema “Menimbang Sistem Pemilu 2024” yang digelar CSIS, Senin (1/11/2021).

BACA JUGA Hasto Kristiyanto: Negara Wajib Hadir Bantu Masyarakat Miskin dan Korban Bencana

Hasto menyatakan demokrasi Pancasila merupakan tahapan lebih tinggi dari ideologi besar dunia. Karena itu, seluruh desain sistem politik ke depan harus didasarkan pada Pancasila dengan spirit berani untuk meletakkan nasib bangsa di tangan rakyat Indonesia sendiri.

“Spirit ini yang kurang. Padahal sebelum Proklamasi, Soekarno mengatakan hanya bangsa yang berani meletakkan nasib di tangan kita sendiri akan berdiri dengan kuat. Dalam alam pikir pun kita begitu memuja dari Barat, padahal khasanah pemikiran Nusantara kita luar biasa,” ujar Hasto.

Dengan desain sistem politik itu, menurut Hasto, maka yang harus dipahami adalah sistem pemerintahan dalam konstruksi negara kesatuan berbentuk republik. Hasto menyatakan sistem pemerintahan bikameral atau dua kamar tidak cocok untuk Indonesia. Amerika Serikat (AS) yang menggunakan sistem bikameral, ujar Hasto, malah mengalami shutdown.

“Baru satu kamar saja kita sudah kerepotan saat ini, pemerintah terhadap berbagai hal, ketika menghadapi krisis baru yang terjadi akibat pandemi. Bagaimana kalau misalnya terjadi perang di laut Tiongkok Selatan, apakah sistem politik kita mampu untuk bersikap adaptif terhadap berbagai konflik konflik yang ada di kawasan regional tapi juga di internasional. Ini yang kita lihat,” ujar Hasto.

BACA JUGA Hasto: Sejarah Parpol Lahir dari Kesadaran Membangun Semangat Kemerdekaan Indonesia

Hasto mengatakan sistem pemilihan dengan one man, one vote dan one value berpotensi menimbulkan politik uang. “Di PDI Perjuangan, ketika pemilihan struktur partai dengan one man, one vote, one value, terjadi money politic,” kata Hasto.

Melihat adanya potensi besar terjadinya politik uang, ucap Hasto, maka PDIP mengubah sistem pemilihan di tubuh partainya. Tidak lagi menggunakan sistem one man, one vote dan one value, melainkan menerapkan sistem merit dalam pemilihan struktural partai.

“Kemudian kami rombak jadi sistem merit, sehingga akhirnya hanya biaya psikotes yang dikeluarkan. Dulu untuk menjadi ketua DPC, money politic itu, karena one man, one vote, one value,” ujar Hasto.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com