PDIP Tak Akan Lakukan Penyempurnaan Sistem Politik di Era Jokowi

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak akan melakukan penyempurnaan sistem politik pada sistem pemilu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP ingin membantu Presiden Jokowi berkonsentrasi mengatasi pandemi Covid-19yang masih melanda Tanah Air.

“Kami punya cita-cita untuk penyempurnaan sistem politik sistem pemilu kita, tetapi skala prioritas adalah kepentingan rakyat bangsa dan negara, sehingga kami menegaskan tidak melakukan penyempurnaan sistem politik itu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini,” kata Hasto Kristiyanto dalam webinar publik dengan tema Menimbang Sistem Pemilu 2024 yang digelar CSIS secara daring, Senin (1/11/2021).

“ Biarkan presiden Jokowi berkonsentrasi untuk kita bantu bersama mengatasi pandemi. Karena semua negara mengalami krisis. Semua negara perlu uang. Semua negara perlu utang saat ini,” lanjut Hasto Kristiyanto.

PDIP, kata Hasto, akan mendorong pemerintah dapat berkonsentrasi dalam mengatasi pandemi Covid-19 sambil meningkatkan kualitas Pemilu. Salah satunya, dengan cara meningkatkan independensi dan netralitas KPU. Mendorong KPU bersama pemerintah untuk betul-betul bertanggung jawab agar tidak ada lagi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu.

“Jadi seluruh energi difokuskan pada upaya mengatasi pandemi termasuk pemulihan kehidupan perekonomian rakyat,” ujar Hasto Kristiyanto.

Sehingga penataan politik Indonesia yang sesuai dengan ideologi bangsa dan sesuai dengan gagasan para pendiri Republik yang sangat visioner ini baru akan diusulkan PDIP setelah pemerintahan baru pada tahun 2024.

“Sehingga sekarang CSIS punya momentum juga untuk melakukan kajian secara objektif terkait dengan sistem pemilu. Temuan-temuan dari setiap partai politik bagaimana di dalam pelaksanaan sistem pemilu yang dalam praktek membawa liberalisme yang luar biasa,” terang Hasto Kristiyanto.

Dijelaskanya, karena PDIP mempunyai otoritas penuh dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, partainya sudah bisa membuktikan dengan mengganti sistem pemilihan struktural partai dari one man, one vote dan one value dengan merit system.

“Dengan mengedepankan rekam jejak hasil-hasil psikotes, kemudian juga dengan melihat bagaimana tes-tes tertulis yang kami lakukan penilaiannya dengan melibatkan para psikolog,” ungkap Hasto Kristiyanto.

Ternyata dengan melakukan sekolah partai, papar Hasto, politik uang bisa ditekan. Hasilnya, selama pandemi, pihaknya telah meresmikan 81 kantor partai atas nama PDIP. Karena biaya demokrasi di internal partai berhasil ditekan. Sehingga partainya bisa menempatkan proses konsolidasi demokrasi dengan membangun infrastruktur partai dilakukan sebaik-baiknya.

“Termasuk sekolah partai di Lenteng Agung. Jadi merit system dengan demokrasi Pancasila yang dipimpin ideologi Pancasila inilah yang terbukti efektif untuk mampu tampil dengan penuh rasa percaya diri dalam menghadapi realitas demokrasi yang sangat liberal, yang ke depan seharusnya kita dengan menata kembali sistem politik,” tegas Hasto.

