Dirjen Dukcapil Sebut Ada 5 Kunci Terciptanya Digital Government

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berinisiatif mendorong terciptanya transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh Indonesia melalui pendekatan digital government. Setidaknya ada 5 strategi kunci untuk mendorong terciptanya digital government.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemdagri Prof Zudan Arif Fakrulloh, saat menjadi panelis di Webinar “Beyond Unicorns-Building the Foundations for Digital Government in Indonesia”, yang diselenggarakan The World Bank, Jumat (12/11/2021).

Kunci pertama, kata Zudan, melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah suatu keharusan.

Kunci kedua, perlu adanya political will yang kuat dari seluruh stakeholder untuk menjaga keberlanjutan program digitalisasi pemerintahan yang fondasi-fondasinya telah tebentuk.

“Di Dukcapil, kami bersepakat sejak 2004 program kami yang bernama SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) itu tidak boleh diganti, tapi perbaikannya dilakukan terus menerus,” kata Zudan Arif Fakrulloh.

Ketiga, perlu adanya kesadaran bersama antarmasyarakat dan para pemangku kepentingan untuk membangun suatu ekosistem pemerintahan digital. “Digital government hanya dapat terwujud bila ekosistemnya mumpuni,” ujar Zudan Arif Fakrulloh.

Keempat, perlu adanya integrasi data lintas sektor dengan Dukcapil selaku pengelola big data kependudukan Indonesia sebagai interogator.

“Integrasi data tersebut bertahap kami lakukan dengan dilalui kebijakan berbagi-pakai data dengan berbagai lembaga pengguna lintas sektor, mulai dari pelayanan publik, pembangunan demokratisasi, perencanaan/pembangunan, termasuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” terang Zudan Arif Fakrulloh.

Kunci kelima, menurut Zudan diperlukan adanya kesadaran bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mau mengimplementasikan program nasional Satu Data Indonesia dan Satu Data Kependudukan.

“Saatnya kita mengimplementasikan one data policy, dan sekaligus di dalamnya satu data kependudukan untuk semua keperluan,” tegas Zudan Arif Fakrulloh.

