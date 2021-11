Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Fraksi PAN: Silakan Masyarakat Nilai

Senin, 15 November 2021 | 17:02 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR merespons usulan perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden (wapres), termasuk anggota DPR, dan DPD. Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut isu tersebut berasal dari luar eksekutif dan legislatif. Saleh mempersilakan masyarakat untuk menilai.

“Kalaupun ada yang usul, rasanya masih pihak luar. Bukan dari pihak eksekutif dan legislatif. Karena itu, menurut saya, belum terlalu penting untuk ditanggapi secara serius. Sebagai sebuah usulan, silahkan masyarakat yang memberikan penilaian. Toh, semuanya nanti akan diarahkan pada kebaikan masyarakat,” kata Saleh kepada Beritasatu.com, Senin (15/11/2021).

Saleh mengatakan usulan perpanjangan masa jabatan presiden, wapres, anggota DPR, dan DPD masih bersifat informal. Saleh menyebut wacana itu telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saleh menambahkan di DPR juga tidak terdengar adanya usulan seperti ini. “Belum ada pembicaraan lintas fraksi,” ucap Saleh.

Menurut Saleh, wacana ini tidak dapat dianggap sederhana. Sebab, jika digulirkan, maka akan ada pekerjaan besar yang perlu dituntaskan. Saleh menuturkan, UUD 1945 perlu diamandemen dan disesuaikan. Pekerjaan ini yang belum tentu disetujui banyak pihak. Saleh menilai pasti akan diselingi dengan perdebatan dan kontroversi apabila usul itu dijalankan.

“Kalau mengubah UUD 1945 dikhawatirkan akan melebar. Jadi, yang tadinya agendanya satu, bisa saja menjadi dua, tiga, atau lebih. Ini perdebatan yang tidak mudah. Baik eksekutif maupun legislatif butuh waktu untuk merumuskan kesamaan visi dan persepsi,” ucap anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN ini.

Sekadar diketahui, terdapat sejumlah alasan yang membuat beberapa kalangan mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden menjadi 2-3 tahun. Secara umum, pembangunan di segala bidang terhambat pandemi sejak 2020. Dari sisi ekonomi, pandemi membuat pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan.

Utang membengkak, negara pada posisi middle income trap atau berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Kebijakan pemerintah saat pandemi (gas dan rem) sudah tepat, sehingga tidak membuat Indonesia sangat terpuruk.

Kebijakan yang sudah on the right track ini dinilai sejumlah pihak, perlu berlanjut, karenanya perlu tambahan 2-3 tahun masa pemerintahan Jokowi. Dengan adanya penambahan, diharapkan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan sejumlah infrastruktur di luar Jawa yang tertunda berjalan lancar.

Selama ini pemerintah daerah (pemda) tidak bisa maksimal menggenjot pembangunan wilayah. Sebab, harus refocusing anggaran ke penanganan pandemi. Masa jabatan presiden, wapres, anggota DPR, dan DPD tentu membuat pemilu dan pilkada pada 2024, sepatutnya ditunda. Pemilu membutuhkan biaya besar.

Anggaran untuk kontestasi politik nasional dan daerah pada 2024, sebaiknya dikonsentrasikan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kalangan swasta yang belum bangkit benar dari pandemi, dikhawatirkan akan kerepotan apabila harus memberikan sumbangan kepada partai politik (parpol) atau politikus yang maju pemilu.

Sumber: BeritaSatu.com