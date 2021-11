Presiden Jokowi Lantik 12 Dubes RI untuk Negara Sahabat

Rabu, 17 November 2021 | 15:27 WIB

Oleh : Lenny Trsitia Tambun, Novy Lumanauw / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 12 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia (RI) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Pelantikan Duta Besar LBBP berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P tahun 2021 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, yang ditetapkan Jokowi pada 16 November 2021.

Sebelum mengambil sumpah janji 12 Duta Besar LBBP tersebut, Jokowi menanyakan kesediaan para duta besar (dubes) yang akan dilantik.

"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," tanya Jokowi.

"Bersedia," jawab para Dubes LBBP.

Setelah itu, Presiden Jokowi memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti para duta besar tersebut.

"Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Jokowi yang diikuti 12 duta besar yang dilantik.

"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya, akan melaksanakan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditangguhkan kepada saya oleh jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh,” tutur 12 duta besar mengikuti ucapan Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Wury Ma’ruf Amin memberikan ucapan selamat kepada 12 Dubes LBBP, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Kepala BNPB Mayjen Suharyanto yang baru dilantik.

Turut memberikan ucapan selamat Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Kemudian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menkopolhukam Mahfud MD.

Adapun 12 Dubes LBBP yang baru dilantik adalah:

1. Muhammad Prakosa untuk Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Siprus, Republik San Marino, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP) dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) berkedudukan di Roma.

2. Ghafur Akbar Dharmaputra untuk Ukraina merangkap Republik Armenia, dan Georgia, berkedudukan di Kyiv.

3. Suwartini Wirta untuk Republik Kroasia, berkedudukan di Zagreb.

4. Rudy Alfonso untuk Republik Portugal, berkedudukan di Lisabon.

5. Anita Lidya Luhulima untuk Republik Polandia, berkedudukan di Warsawa

6. Zuhairi Misrawi untuk Republik Tunisia, berkedudukan di Tunis.

7. Ina Hagniningtyas Krisnamurthi untuk Republik India merangkap Kerajaan Bhutan, berkedudukan di New Delhi.

8. Heru Hartanto Subolo untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal, berkedudukan di Dhaka

9. Daniel TS Simanjuntak untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO), berkedudukan di Ottawa.

10. Damos Dumoli Agusman untuk Republik Austria merangkap Republik Slovenia, United Nations Office at Vienna (UNOV) yang terdiri dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Atomic Energy Agency (IAEA), Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty Organization (CTBTO), OPEC Fund for International Development (OFID) dan International Anti-Corruption Academy (IACA) berkedudukan di Wina.

11. Gandi Sulistiyanto Soeherman untuk Republik Korea berkedudukan di Seoul.

12. Triyogo Jatmiko untuk Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Burundi dan Republik Rwanda, berkedudukan di Dar Es Salaam

Sumber: BeritaSatu.com