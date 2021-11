Partai Demokrat Kubu Moeldoko Belum Menyerah

Rabu, 24 November 2021 | 17:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko belum menyerah. Kubu Moeldoko menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan tidak menerima gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) atas pengesahan struktur PD di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Bagi Partai Demokrat KLB Deli Serdang, ini baru etape pertama dari satu kontestasi yang panjang. Masih ada etape dua dan seterusnya sampai ke garis finish. Kami berkeyakinan bahwa ini adalah proses untuk menuju kemenangan yang sesungguhnya,” kata Juru Bicara PD kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, Rabu (24/11/2021).

Rahmat menilai ada yang sumir dalam keputusan PTUN tersebut. Walau gugatan belum diterima, tetapi ada status N.O. alias niet ontvankelijke verklaard. Ditegaskan, gugatan N.O. sangat berbeda dengan gugatan ditolak. Gugatan disebut N.O. adalah objek gugatan dipandang memiliki cacat formil yang dipandang melekat pada gugatan, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Sementara, gugatan ditolak adalah apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Rahmad mengatakan terbuka dua langkah hukum. Pertama, memperbaiki pokok gugatan dan mendaftarkannya kembali ke PTUN Jakarta. Jedua, melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta.

Rahmad mengatakan keputusan PTUN Jakarta tersebut, tentu belum bisa disimpulkan telah berkekuatan hukum tetap. Rahmad mengatakan ada masa tenggang 14 hari untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil. Pihaknya mencatat ada dua keganjilan yang terjadi terkait pengumuman perkara gugatan ini.

Pertama, soal PTUN tidak berhak mengadili perkara karena dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perkara internal partai. Padahal, pokok gugatan perkara adalah terkait SK Menkumham yang terkait erat dengan administrasi negara. Hal itu bukan urusan internal partai. Kedua, soal pengumuman hasil persidangan yang lebih dulu disampaikan kubu AHY kepada publik.

“Kami mendapat laporan dari tim kuasa hukum, bahwa Kubu AHY pada sekitar jam 10:00 WIB pagi telah mengedarkan press release tentang pengumuman hasil gugatan tersebut kepada media dan masyarakat, yang menurut press release itu, mereka memperoleh informasi dari laman website resmi Mahkamah Agung,” tutur Rahmad.

“Faktanya, tim kuasa hukum kami setelah memeriksa laman website resmi Mahkamah Agung, pada jam 10:00 WIB pagi sampai jam 15:00 WIB sore, belum ada pengumuman tentang keputusan perkara gugatan dengan Nomor Perkara 150/G/2021/PTUN-JKT itu di laman website resmi Mahkamah Agung,” imbuh Rahmad.

Rahmad mengatakan pihaknya baru melihat pengumuman tersebut muncul di laman situs resmi Mahkamah Agung pada jam 15:20 WIB, atau 5 jam 20 menit setelah kubu AHY mengumumkan ke media dan masyarakat Indonesia. Rahmad mengimbau seluruh kader partai untuk tetap tenang, dan terus menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya.

“Mari kita jaga kekompakkan dan jaga nama baik Partai Demokrat dimanapun kita berada. Pak Moeldoko sebagai warga negara yang baik, sebagai tokoh nasional yang taat azas, sebagai ketua umum partai yang mengedepankan penegakkan hukum, akan terus menjunjung tinggi supremasi hukum dalam koridor demokratisasi. Mari kita tunggu langkah-langkah strategis dan taktis berikutnya yang akan diambil oleh Partai Demokrat KLB Deli Serdang,” demikian Rahmad.

