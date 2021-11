Partai Perindo Buka Konvensi Rakyat dan Pendaftaran Caleg

Kamis, 25 November 2021 | 18:51 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Perindo resmi memulai pendaftaran Konvensi Rakyat berbasis digital guna menjaring bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2024.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan Konvensi Rakyat Partai Perindo akan menghasilkan anggota legislatif yang mumpuni.

"Dengan Konvensi Rakyat, kita akan menghasilkan anggota dewan-anggota dewan yang mumpuni, yang nantinya akan berjuang untuk tujuan mencapai Indonesia sejahtera," ujar Hary dalam peresmian Konvensi Rakyat Partai Perindo, Kamis (25/11/2021).

Hary menjelaskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat hanya dapat diperjuangkan apabila Partai Perindo memiliki wakil-wakil yang cukup di anggota dewan, baik itu di tingkat nasional, tingkat I, dan tingkat II.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa wakil rakyat dan anggota dewan adalah pembuat anggaran, pengawas jalannya pemerintahan, dan juga pembuat kebijakan," ungkap Hary.

Hary menegaskan Partai Perindo memiliki visi misi yang sangat mulia dalam Konvensi Rakyat ini. "Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memperjuangkan kesejahteraan Indonesia!," ungkap Hary.

Hary Tanoesoedibjo yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina dan Pengarah Konvensi Rakyat resmi meluncurkan Konvensi Rakyat sebagai tanda mulai dibukanya pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) 2024 dari Partai Perindo.

Dalam Peresmian Konvensi Rakyat Partai Perindo, Hary didampingi Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Angela Herliani Tanoesoedibjo, serta Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat TGB Zainul Majdi, dan Anggota Dewan Nasional Konvensi Rakyat ex officio Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang naik ke atas panggung utama.

Peresmian dimulainya pendaftaran caleg ini ditandai dengan penempelan tangan di layar raksasa sebagai bentuk simbolisasi digital dibukanya Konvensi Rakyat Partai Perindo.

TGB Zainul Majdi menilai Konvensi Rakyat yang digelar Partai Perindo merupakan sebuah ikhtiar yang luar biasa. "Bahkan, tidak berlebihan sebagai suatu out of the box, suatu lompatan," ujarnya.

Menurut TGB, Konvensi Rakyat ini merupakan suatu ajang berjumpanya sebuah gagasan yang baik, dan menghadirkan politik yang merangkul semua elemen bangsa. Ditambah, kehidupan sekarang sudah ada di era digital yang masuk ke setiap sendi kehidupan.

Di mata TGB, Konvensi Rakyat sesuatu yang jarang di dunia politik. Biasanya, kata dia, dunia politik riuh dengan sekadar berbagi kekuasaan dan bahkan riuh dengan saling menjatuhkan sesama anak bangsa.

Dengan adanya Konvensi Rakyat diharapkan dapat mengembalikan politik ke fitrahnya. Politik yang esensinya mempercakapkan hal baik tentang umat dan bangsa, dengan saling bantu dan sokong dalam kebaikan.

"Mudah-mudahan Konvensi Rakyat melahirkan kemaslahatan untuk Indonesia," katanya.

