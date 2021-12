Disintegrasi Bangsa Muncul karena Plutokrasi

Sabtu, 11 Desember 2021 | 20:04 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Program Doktor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof John Pieris mengatakan, disintegrasi bangsa dan separatisme muncul dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara bukan karena banyaknya suku, agama, ras, etnis atau pulau melainkan muncul karena adanya plutokrasi.

“Yang saya takut adalah proses disintegrasi bangsa bukan lagi karena banyaknya suku, agama, pulau, tidak. Separatisme bisa muncul karena plutokrasi, karena pemilik modal menguasai segalanya,” kata Prof John Pieris dalam acara Diskusi Tematik bertajuk "Demokrasi Deliberatif versus Demokrasi Liberal", yang digelar UKI secara virtual, Sabtu (11/12/2021).

Plutokrasi, lanjut John, adalah suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Hal itu terjadi dalam demokrasi liberal, dimana sekelompok orang menguasai sumber-sumber daya alam atau faktor-faktor produksi.

“Kalau kita bicara demokrasi itu siapa? Siapa yang berhasil mendapatkan sesuatu dari proses dan watak demokrasi. Demokrasi liberal itu sangat mengancam integrasi bangsa kita,” ujar Prof John Pieris.

BACA JUGA Sumpah Pemuda Jilid II Jawab Ancaman Disintegrasi Bangsa

Diakuinya, sebuah negara dibentuk oleh kelompok tertentu untuk membentuk kekuasaan. Bila sistem dinasti sudah lama ditinggalkan Indonesia, namun sekarang oligarki menuju plutokrasi sedang berlangsung di Indonesia.

Buktinya, kata John, saat ini ada 5 pengusaha Indonesia yang memiliki kekayaan melebihi kekayaan 100 juta rakyat Indonesia. Kemudian ada 10 pengusaha pribumi memiliki tanah yang sangat luas. Dari total lahan di Tanah Air, sebanyak 75% lahan dikuasai pengusaha pribumi, 10% dikuasai pengusaha asing dan sisanya dikuasai oleh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, John mengungkapkan, pelaksanaan demokrasi liberal maupun deliberatif bertumpu pada konstitusi yang mengaturnya. Demokrasi liberal bertumpu pada paham individualisme dan liberalisme yang bermuara ke kapitalisme. Kemudian dalam perkembangan zaman, ditemukan paradigma baru terkait demokrasi deliberatif yang merupakan antitesis dari demokrasi liberal.

Dari perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, Pancasila selalu dijadikan label, trademark dan benchmark untuk menjustifikasi kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Sehingga kelihatannya demokrasi Pancasila kehilangan arah ketika terjadi perluasan dari nilai-nilai demokrasi liberal.

BACA JUGA Pakar: Titik Berat Otonomi pada Provinsi Berpotensi Lahirkan Disintegrasi

“Celakanya, dalam sejarah hitam demokrasi kita itu semuanya berdasarkan Pancasila. Mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup juga bertumpu pada demokrasi Pancasila. Memilih Presiden Soeharto 6 kali juga bertumpu pada demokrasi Pancasila. Itu fakta sejarah yang tidak bisa kita nafikan,” terang Prof John Pieris.

Menurut John, yang berkembang di Indonesia saat ini adalah demokrasi yang berakar pada sistem plutokrasi, yaitu demokrasi elit pemilik modal. Jika dulu, Indonesia mengenak nomokrasi yaitu sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, kini mengenal plutokrasi yang bertumpu pada kedaulatan elit pemilik modal dan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat.

“Semuanya atas nama kedaulatan. Sehingga saya simpulkan bahwa apapun rumusan demokrasinya, pemegang kekuasaan yang mengembangkan demokrasi itu lah yang menentukan arah politik, arah hukum dan kebijakan publik. Semua ditentukan para elit,” jelas Prof John Pieris.

Namun bagi dirinya, pelaksanan demokrasi berdasarkan Pancasila tidak hanya bertumpu pada sila keempat saja, melainkan juga bertumpu pada sila kedua dan kelima. Jika manusia itu beradab dan memiliki keadilan, maka proses demokrasi juga akan berjalan secara adil dan beradab.

“Saya mengutip seorang filsuf, semua negara akan menjadi negara yang peradaban dan maju pesat jika pendidikan dan keadaban manusia ini kita bentuk melalui proses demokrasi. Lalu dimana Pancasila? Pancasila sebagai the open ideology, the living ideology, the liberation ideology, ideologi yang membebaskan rakyat dari kemiskinan struktural,” tukas Prof John Pieris.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com