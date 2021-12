Gerindra: KND, Bukti Pemerintah Lindungi Disabilitas

Senin, 13 Desember 2021 | 21:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dr Sumarjati Arjoso menyatakan Komisi Nasional Disabilitas (KND) menjadi bukti pemerintah melindungi penyandang disabilitas. Sumarjati menegaskan Gerindra menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dilantiknya tujuh komisioner KND di Istana Negara pada 1 Desember 2021.

“Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,” kata Sumarjati, Senin (13/12/2021).

DPP Gerindra menghadirkan 21 organisasi penyandang disabilitas untuk membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021).

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk webinar ini juga dalam rangka memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2021. Tema yang diusung, yakni “Leadership and Participation of Persons with Disabilities Toward an Inclusive, Accessible and Sustainable Post-Covid-19 World”.

Sumarjati mengatakan kegiatan ini menunjukan komitmen Gerindra terhadap disabilitas bersifat berkesinambungan. Sebagai partai politik, Sumarjati menegaskan Gerindra akan terus membela hak-hak dari penyandang disabilitas. Selain itu, memastikan negara selalu memberikan ruang serta kepentingan-kepentingan para penyandang disabilitas di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S Djojohadikusumo mengatakan salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menganalisa hambatan-hambatan serta upaya komprehensif dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024.

“Gerindra sebagai partai politik konsisten memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih sebagaimana amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas,” kata Hashim.

“Untuk memperkuat komitmen ini, Gerindra membutuhkan semangat, Gerindra membutuhkan dukungan teman-teman disabilitas. Karena bagaimanapun perjuangan ini tidak bisa hanya dilakukan secara humanis dan advokasi, tetapi juga dukungan politik. Dengan begitu, Gerindra bisa terus memaksimalkan perjuangan hak-hak disabilitas yang secara nasional jumlahnya mencapai 20 juta jiwa lebih. Maka penting bagi Gerindra untuk terus menyuarakan hak-hak para difabel,” imbuhnya.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan data yang diterima pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 orang. Perinciannya, tunadaksa sebanyak 83.182 pemilih, tunanetra sebanyak 166.364 pemilih, tunarungu sebanyak 249.546 pemilih, tunagrahita sebanyak 332.728 dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 pemilih.

Berdasarkan data pada 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta. “Jadi, seharusnya jumlah pemilih bisa lebih besar lagi. Jadi, bisa dibayangkan pentingnya suara para penyandang disabilitas dimana proses dan prosedur pemilihan harus menjadi perhatian pelaksana pemilu,” kata Muzani.

Acara ini juga turut dihadiri sejumlah anggota DPR Fraksi Gerindra, seperti Kapoksi Komisi VIII DPR Abdul Wachid, dan Renny Astuti, serta komunitas-komunitas disabilitas yang hadir secara fisik maupun virtual.

