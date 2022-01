Didukung Nahdliyin, Erick Thohir Punya Kualifikasi Sebagai Pemimpin Masa Depan

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Kebijakan Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menilai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mempunyai peluang yang sangat besar dalam menggaet massa pemilih dari warga nahdliyin (Nahdlatul Ulama) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024 mendatang.

Hal itu tercermin dari hasil riset Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) yang menempatkan nama Erick Thohir masuk dalam 3 calon presiden yang menjadi pilihan warga NU.

"NU ini kan kita tahu merupakan ormas terbesar di Indonesia, sebagai ormas terbesar dia memiliki basis massa yang kuat di berbagai daerah. Adanya dukungan dari warga NU bagi Erick Thohir itu bisa menjadi sinyal yang bagus," kata Riko melalui keterangan tertulis, Kamis (27/1/2022).

Menurutnya, sinyal dukungan dari warga nahdliyinini akan lebih mengikat jika Erick melakukan kerja-kerja politik dengan membangun relasi yang baik ke basis-basis massa NU.

