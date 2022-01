Representasi Nahdliyin, Erick Thohir Dinilai Siap Bertarung di Pilpres 2024

Jumat, 28 Januari 2022 | 20:45 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dukungan publik kepada Erick Thohir untuk maju sebagai calon presiden 2024 semakin menunjukkan tren positif. Hal itu terbukti dari hasil Riset Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) yang mencuatkan tiga nama Capres yang menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU), yakni Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Ketua Umum Pergerakan Rakyat Berdaulat, Wahab Talaohu mengatakan, Erick adalah kader NU dan representasi dari aspirasi masyarakat nahdliyin.

BACA JUGA Didukung Nahdliyin, Erick Thohir Punya Kualifikasi Sebagai Pemimpin Masa Depan

“Dari ketiga nama tersebut hanya Erick Thohir yang menyandang predikat sebagai nahdliyin. Erick resmi menjadi Anggota Kehormatan Banser setelah melalui pendidikan dan pelatihan Dasar (Diklatsar) Banser pada 28 November 2021,” kata Wahab Talaohu dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com