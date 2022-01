Qodari Sebut Presidential Threshold 0% Solusi Semu Cegah Polarisasi Masyarakat

Minggu, 30 Januari 2022 | 22:41 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas pencalonan presiden 0% (nol persen) merupakan solusi semu untuk mencegah terjadinya polarisasi atau pembelaan di tengah masyarakat. Menurut Qodari, keliru kalau menganggap menurunkan presidential threshold atau menjadikannya nol persen sebagai upaya rekayasa elektoral untuk mencegah terjadinya polarisasi.

“Sebetulnya itu (presidential threshold nol persen) solusi semu,” ujar Qodari di acara diskusi Total Politik bertajuk ‘Pemilu 2024 Masih Berlanjut, Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Masih Berlanjut?’, Minggu (30/1/2022).

Banyak yang berpikir, kata Qodari, presidential threshold nol persen akan melahirkan banyak pasangan calon yang ikut kontestasi Pilpres 2024 sehingga bisa mengatasi masalah polarisasi. Menurutnya, pemikiran seperti keliru karena lupa bahwa kemenangan dalam pilpres di Indonesia mensyaratkan perolehan suara 50 persen plus satu suara.

“Justru kalau syarat pencalonan diturunkan, apalagi nol persen, maka peluang untuk selesai satu putaran itu hampir-hampir tidak mungkin terjadi. Maka akan ada putaran kedua di mana pembelaan dan polarisasi itu terjadi,” tegasnya.

Qodari menilai, dengan adanya putaran kedua, maka pembelaan dan polarisasi tetap terjadi. Apalagi, katanya, besar kemungkinan nantinya di putaran pertama, para paslon yang banyak tersebut pasti mengelompok pada kandidat A dan B yang mempunyai peluang lolos pada putaran kedua.

Menurut Qodari, solusi yang tepat untuk mencegah polarisasi yang berada di masyarakat pada Pemilu 2024 adalah kembali mengusung Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto. Dia beranggapan, jika keduanya bersatu, maka polarisasi di tengah masyarakat bisa diredam.

“Karena itu, solusi yang bersifat permanen atau rekayasa elektoral permanen adalah Jokpro (Jokowi-Prabowo) dan hanya Jokpro, Jokpro only,” tegas Dewan Pembina Gerakan Jokpro 2024 ini.

Qodari menyadari ide dan gagasan Jokpro ini merupakan cara berpikir out of the box untuk mengatasi persoalan besar bangsa, yaitu pembelaan atau polarisasi pada saat pemilu. Jika tidak diatasi dengan cara yang tepat, maka bisa berdampak buruk bagi masa depan Indonesia. Selain itu, Qodari juga menyadari tantangan dari gagasan Jokpro karena harus mengamendemen konstitusi. Namun, menurutnya, jika mempunyai pemikiran yang sama untuk menyelamatkan bangsa ini, amandemen pasti bisa dilakukan.

