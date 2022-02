Daftar Pemohon Uji Materi Pres-T di MK, dari IRT hingga Mantan Panglima TNI

Selasa, 1 Februari 2022 | 22:52 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketentuan presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan data yang dihimpun Beritasatu.com dari situs mkri.id, terdapat sembilan permohonan uji materi presidential threshold atau Pres-T yang sudah diregistrasi oleh MK.

Profesi para pemohon dari sembilan permohonan tersebut bervariasi, mulai dari ibu rumah tangga (IRT), pekerja swasta, aparatur sipil negara (ASN), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pengurus partai politik hingga mantan Panglima TNI, yakni Gatot Nurmantyo. Selain itu, satu dari sembilan permohonan tersebut digugat oleh badan publik, yakni Partai Ummat. Kemudian, terdapat satu permohonan yang diajukan oleh 27 warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri.

Secara umum legal standing para pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017 memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Mereka menilai pemberlakuan presidential threshold telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional mereka untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate).

Pasal yang diuji ke MK adalah Pasal 222 UU Pemilu yang berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Mereka menilai Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

MK sebenarnya sudah menguji Pasal 222 UU Pemilu sebanyak 13 kali dan semuanya ditolak baik karena alasan formal (legal standing pemohon) maupun substansial. Secara umum, dalam 13 putusan tersebut, MK menyatakan presidential threshold konstitusional karena Pres-T merupakan open legal policy, upaya untuk memperkuat sistem presidensial dan tata cara yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Sementara para pemohon uji materi Pres-T membantah pandangan MK tersebut karena menilai presidential threshold bukan open legal policy, tetapi close legal policy di mana pencalonan presiden dan wakil presiden sudah jelas diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Para pemohon juga menilai presidential threshold tidak ada kaitan dengan upaya penguatan presidensial. Mereka juga berpandangan Pres-T bukan sekadar tata cara, tetapi substansi pencalonan sehingga bertentangan UUD 1945.

Sumber: BeritaSatu.com