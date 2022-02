Sempat Ikut Fit and Proper Test Calon KPU-Bawaslu, Anggota DPR Terpapar Covid-19

Rabu, 16 Februari 2022 | 18:47 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Salah seorang anggota Komisi II DPR dinyatakan positif Covid-19. Padahal, yang bersangkutan sempat mengikuti fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta kemarin, Selasa (15/2/2022) dari siang hingga malam hari.

“Informasi terkahir yang kami dapatkan, bahwa salah satu dari anggota kita, yang kemarin berkirim surat, tidak perlu kami sebutkan namanya, tetapi sampai dengan tadi malam, sampai dengan kemarin, masih bersama kita (ikut fit and proper test), ternyata beliau positif terpapar Covid-19,” ujar Wakil Komisi II DPR Syamsurizal saat memimpin rapat fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu 2022-20227 di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Untuk itu, kata Syamsurizal, pimpinan dan anggota Komisi II yang hadir secara luring, segera melakukan tes swab PCR oleh petugas fasilitas kesehatan DPR. Dia mengatakan, petugas kesehatan sudah sudah siap dan melakukan swab PCR untuk memastikan ada atau tidaknya angota Komisi II yang ikut terpapar Covid-19.

“Kita sudah dapat izin dari pimpinan DPR RI, kita gunakan waktu ini (pukul 17.30 WIB hingga 19.00 WIB), karena memang tidak memungkinkan kita teruskan interview, kita gunakan waktu ini ber-PCR di sini, petugas yankes (pelayanan kesehatan) insyaallah sudah siap,” ungkap Syamsurizal.

Sejak Senin (14/2/2022) hingga saat ini, Komisi II DPR sudah melakukan fit and proper test terhadap 14 calon anggota KPU RI dan tujuh calon anggota Bawaslu RI. Dengan demikian, tersisa tiga calon anggota Bawaslu yang belum menjalani fit and proper test. Masing-masing calon anggota KPU dan Bawaslu dilakukan fit and proper test selama satu jam untuk menyampai visi, misi dan program para calon serta tanggapan dan pendalaman anggota DPR.

Adapun 14 calon anggota KPU yang menjalani fit and proper test, yakni Hasyim Asy’ari, Viryan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat dan Idham Holik. Kemudian Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan, Parsadaan Harahap, August Mellaz, Dahliah dan Muchamad Ali Safa’at.

Sementara 10 calon anggota Bawaslu, yakni Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Subair, Totok Hariyono, Puadi, Aditya Perdana, Andi Tenri Sompa dan Mardiana Rusli.

