DPR Ungkap 2 Metode Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Rabu, 16 Februari 2022 | 21:05 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan dua metode pemilihan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, yakni musyawarah mufakat dan voting. Doli mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat internal jika sudah melakukan fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu untuk memutuskan metode pemilihan yang digunakan, apakah musyawarah atau voting.

“Jadi nanti kami akan setelah semua kita selesaikan, kita rapat lagi internal untuk memutuskan kita mau mengambil model pengambilan keputusannya seperti apa,” ujar Doli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Pada Tahun 2017 lalu, pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu 2017-2022 dilakukan melalui voting. Saat itu, masing-masing anggota Komisi II DPR memberikan suara pada kotak yang sudah disediakan. Calon yang terpilih adalah tujuh calon anggota KPU yang meraih suara tertinggi dan lima calon anggota Bawaslu yang meraih suara tertinggi.

Doli mengatakan, pemilihan melalui musyawarah maupun voting merupakan metode pengambilan keputusan yang sah dan legal karena dua metode tersebut sudah diatur dalam tata tertib DPR. Doli menuturkan, jika sudah terpilih anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027, maka pihaknya akan mengirimkan surat ke pimpinan DPR agar anggota KPU dan Bawaslu baru disahkan di rapat paripurna.

“Begitu nanti malam diputuskan, nanti kami akan kirim surat ke Pimpinan DPR kemudian pimpinan akan membawanya ke rapat Pimpinan dan Bamus untuk diagendakan disahkan di paripurna dan lalu nanti dikirim ke pemerintah, tinggal nunggu proses pelantikan oleh presiden,” katanya.

BACA JUGA Komisi II Pastikan Pesan Berantai Nama Anggota KPU-Bawaslu Hoaks

Diketahui, hingga saat ini, Komisi II DPR sedang melakukan fit and proper test terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 yang sudah dilakukan sejak Senin, 14 Februari hingga hari ini, 16 Februari 2022. Hari ini, tersisa delapan calon anggota Bawaslu yang akan dilakukan fit and proper test. Dua hari sebelumnya, Komisi II DPR sudah melakukan fit and proper test terhadap 14 calon anggota KPU dan 2 calon anggota Bawaslu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com