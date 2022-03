Koalisi Masyarakat Sipil Buat Petisi Tolak Penundaan Pemilu 2024

Kamis, 3 Maret 2022 | 18:18 WIB

Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah elemen masyarakat membuat petisi menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Hal ini terlihat dalam https://www.change.org/TolakPenundaanPemilu2024. Inisiator petisi ini, yakni Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Jaringan Demokrasi Indonesia (JadI), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif, Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

Inisiator menyebutkan para elite politik makin kuat menyampaikan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Setidaknya sudah tiga fraksi DPR yang mempunyai sinyal dukungan ini, yaitu PKB, Partai Golkar, dan PAN. Para partai tersebut mengatasnamakan aspirasi warga dan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 untuk menunda Pemilu 2024.

“Keinginan para elite itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Pasal 7 dan 22 ayat 1 UUD NRI 1945 memastikan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali. Kesimpulannya, menunda Pemilu 2024 berarti melanggar hukum tertinggi Negara Republik Indonesia,” tulis para Inisiator dalam petisi tersebut sebagaimana dilihat Beritasatu.com, Kamis (3/3/2022).

Para elite partai di DPR juga dinilai terus memperluas dukungan agar bisa mengubah konstitusionalitas pemilu berkala dan pembatasan masa jabatan presiden. Pasal 37 ayat 1 dan 3 UUD NRI 1945 bertuliskan, usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 sedangkan mengubahnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

PKB, Golkar, dan PAN hanya membutuhkan satu atau dua partai lagi untuk mengusulkan amendemen konstitusi bersama DPD. Koalisi DPR yang amat besar pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, lebih dari cukup untuk melancarkan amendemen.

“Namun, amendemen itu akal-akalan belaka, karena sangat bertentangan dengan konstitusionalisme pembatasan kekuasaan melalui limitasi masa jabatan yang lahir dari sejarah perjalanan bangsa dan merupakan amanat reformasi,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com