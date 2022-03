Gagasan Jokowi 3 Periode Bukan Keinginan Elite, tetapi Gerakan Akar Rumput

Sabtu, 5 Maret 2022 | 20:44 WIB

Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono menegaskan, gagasan Joko Widodo (Jokowi) 3 periode bukanlah keinginan elite. Gagasan ini, kata Timothy, merupakan gagasan yang berasal dari akar rumput, yakni keinginan masyarakat Indonesia.

"Kami tegaskan, gagasan dan gerakan ini (Jokowi 3 periode) adalah dari akar rumput, bukan keinginan elite," ujar Timothy Ivan Triyono, di Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

BACA JUGA Wujudkan Jokowi 3 Periode, Ini Langkah Jokpro 2024

Karena itu, kata Timothy, pihaknya lebih fokus kepada rakyat dibandingkan kepada elite terutama elite partai politik. Pasalnya, Jokpro yakin dengan terminologi dalam dunia politik yang menyebutkan politician go where the voters are (politisi akan mengikuti kemauan rakyat.

"Jadi, fokus Jokpro dakwahnya di akar rumput. Kalau misalkan nanti ada survei ke depan 55% masyarakat setuju Jokowi 3 periode, apa parlemen tidak berpikir. Insyaallah amendemen UUD 1945 akan terlaksana," tandas dia.

Sumber: BeritaSatu.com