Minyak Goreng Masih Langka, Ini Saran Nusron Wahid ke Pemerintah

Selasa, 8 Maret 2022 | 17:55 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mendesak pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi di masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan, ujar Nusron Wahid, adalah dengan menghentikan sementara ekspor crude palm oil (CPO).

"Saatnya Menteri Perdagangan menujukkan taringnya. Larang ekspor CPO untuk sementara sampai harga stabil. Pasti akan ketahuan siapa pengusaha yang tidak taat terhadap penerapan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Setelah itu, cabut izin usaha dan HGU industri dan pabrik yang tidak menuruti aturan DMO dan DPO," kata Nusron Wahid dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (7/3/2022).

Menurut Nusron, kebijakan DMO dan DPO ternyata tidak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng. Masih banyak masyarakat antre untuk beli minyak goreng. Di beberapa tempat, harga minyak goreng juga tidak sesuai dengan harga patokan Rp 14.000 per liter.

“Kebijakan DMO dan DPO sudah telat. Masyarakat sudah lebih dulu tidak percaya. Panic buying terjadi di mana-mana. Begitu ada barang di pasar, langsung diserbu," ujar Nusron.

Dikatakan, dua pekan sebelum diberlakukan DMO dan DPO pemerintah sudah memberlakukan harga tunggal di tingkat konsumen akhir sebesar Rp 14.000 per liter. Padahal, harga keekonomian menurut pengusaha adalah Rp 19.000 per liter. Akibatnya, pemerintah memberi subsidi konsumen melalui produsen sebesar Rp 5000 per liter.

"Dalam praktiknya, barang tidak ada. Produsen masih kucing-kucingan dan ogah-ogahan menjual barang di harga Rp 14.000 per liter. Alasannya, mereka ketakutan diaudit karena terima subsidi, sehingga terjadi penimbunan di mana-mana," ujar Nusron.

Maka dari itu, ujar Nusron, sekarang waktunya pemerintan untuk mengambil suatu kebijakan yang bisa menghentikan kepanikan di masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng. Caranya dengan memberlakukan larangan ekspor CPO untuk sementara sampai kondisi stabil.

“Ini ibarat perang melawan pengusaha nakal. Negara tidak boleh kalah. Untuk itu gunakan senjata pamungkas. Stop dan larang ekspor CPO sampai situasi stabil. Namanya perang, ketika ‘dibom’ pasti banyak korban,” Kata Nusron.

Setelah harga stabil, ujar Nusron, pemerintah bisa menata kembali kebijakan terkait harga minyak goreng. "Biar ada efek jera bagi pengusaha. Sambil evaluasi HGU bagi pengusaha yang nakal," ujar Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Sumber: BeritaSatu.com