Get One Gelar Dialog Pemikiran dan Gagasan Erick Thohir

Rabu, 9 Maret 2022 | 14:14 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Gerakan Transformasi Indonesia (Get One) menggelar acara 'Dialog Pemikiran dan Gagasan Erick Thohir untuk Indonesia' di Batam pada Selasa 8 Maret 2022. (Foto: Handout)

Jakarta, Beritasatu.com - Gerakan Transformasi Indonesia (Get One) menggelar acara 'Dialog Pemikiran dan Gagasan Erick Thohir untuk Indonesia' di Batam pada Selasa (8/3/2022). Dalam dialog yang dipandu langsung oleh Ketua Umum Get One Lukman Edy menghadirkan para pengusaha, tokoh masyarakat dan ratusan milenial dari Propinsi Kepulauan Riau.

Para pengusaha menyampaikan apresiasi mereka kepada pemerintah, yang sudah melonggarkan PPKM.

"Kami merasa lega, karena pengumuman dari Pak Luhut yang sudah melonggarkan PPKM. Karena selama ini kami merasa kesulitan dengan pandemi ini," ujar Titus pengusaha perkapalan.

Ketua Umum Get One Lukman Edy, mengaku akan menyampaikan semua pesan-pesan tersebut kepada Erick Thohir.

"Kami akan sampaikan langsung setelah sampai di Jakarta semua harapan-harapan pengusaha dan masyarakat Kepulauan Riau kepada Pak Erick," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com