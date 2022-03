Hadapi Kondisi Sulit, Kanselir Jerman dan PM Jepang Curhat ke Jokowi

Jumat, 11 Maret 2022 | 14:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kondisi sulit akibat adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir, ditambah adanya perang antara Rusia dan Ukraina, tidak hanya dialami oleh Indonesia. Negara-negara lain juga mengalaminya. Buktinya, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida pun curhat kepada Jokowi, karena menghadapi situasi global yang sulit.

Jokowi mengungkapkan dua hari lalu Kanselir Jerman Olaf Scholz meneleponnya membicarakan banyak hal mengenai kondisi dunia saat ini. Begitu juga, kemarin siang, PM Jepang Fumio Kishida berbicara dengan Jokowi untuk menyampaikan hal yang sama.

“Pandemi yang belum rampung, kemudian ada tambahan perang, sehingga semuanya menjadi sulit diprediksi, sulit diprediksi. Hal-hal yang dulu tidak kita perkirakan, semuanya muncul, semuanya,” kata Jokowi pada Sidang Terbuka Senat Akademik dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022).

Jokowi mengatakan semua negara mengalami kelangkaan energi. Permasalahan ini ditambah dengan adanya perang, yang membuat harga minyak mentah yang tahun 2020 adalah US$ 60 per barel, per hari ini harganya sudah mencapai US$ 115 per barel. Pekan lalu, harga minyak mentah sempat menyentuh angka US$ 130 per barel.

“Dua kali lipat (naiknya) semua negara. Harga jualnya ke masyarakat sudah naik juga. Kita di sini masih tahan-tahan. Bu Menteri (Menteri Keuangan), saya tanya, bagaimana Bu? Tahannya sampai berapa hari? Kita tahan-tahan terus,” tutur Jokowi.

Kelangkaan pangan juga terjadi di sejumlah negara. Akibatnya, harga pangan dunia naik, termasuk gandum. Di Indonesia, terkena imbas dengan harga kedelai dunia yang naik, ditambah perang Rusia dan Ukraina. Pasalnya, hampir 20% lebih gandum dipasok dari Rusia dan Ukraina.

Untuk mengatasi persoalan global akibat pandemi Covid-19, termasuk perang antara Rusia dan Ukraina, Jokowi menegaskan kuncinya ada di kecepatan berubah dan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

“Kuncinya? Menurut saya, kuncinya adalah kecepatan berubah dan bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Ini yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu, perlu stabilitas,” ungkap Jokowi.

Salah satu yang harus dilakukan adalah, menurut Jokowi, melakukan transformasi ekonomi. Dalam posisi sekarang ini, diperlukan keberanian mentransformasi ekonomi, sehingga akan memberikan manfaat dan peluang jangka panjang untuk Indonesia lebih baik.

“Yang kita lakukan transformasi ekonomi. Dalam posisi seperti ini, keberanian mentransformasi ekonomi ini akan memberikan manfaat dan memberikan peluang jangka panjang kita akan menjadi lebih baik,” ujar Jokowi.

