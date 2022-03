Relawan Erick Thohir Wilayah Aceh Dikukuhkan

Sabtu, 12 Maret 2022 | 16:40 WIB

Banda Aceh, Beritasatu.com - Gerakan Transformasi Indonesia (Get One) yang mengusung ide dan gagasan transformasi dari Menteri BUMN Erick Thohir, terus melebarkan sayap ke seluruh Indonesia.

Di tengah gemuruh wacana penundaan pemilu, Get One mengukuhkan pengurus Dewan Koordinator Wilayah (DKW) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ketua Umum Get One Lukman Edy dalam pidato sambutannya menyebutkan, GET One mendukung semua keputusan pemerintah terhadap wacana penundaan pemilu tersebut.

"Get One tidak terlibat dalam wacana itu, kita mendukung semua keputusan pemerintah maupun DPR. Tugas Get One hanya mensosialisasikan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan transformasi dari Erick Thohir," ujarnya di hadapan para tokoh-tokoh Aceh, di Aula Universitas Syiah Kuala, Bandar Aceh lewat keterangan pers, Sabtu (12/3/2022).

Lukman juga menegaskan, visi transformasi Erick Thohir itu, layak dijadikan landasan bagi Indonesia ke depan.

"Melalui visi Erick Thohir ini, kita berharap Indonesia ke depan akan lebih baik, terutama dalam menghadapi tantangan di bidang ekonomi dan globalisasi teknologi," sambungnya.

Mantan Menteri Pemberdayaan Indonesia Tertinggal (PDT) itu juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada para tokoh-tokoh Aceh.

"Saya merasa sangat tersanjung, karena hadir disini tiga gubernur sekaligus, yakni Gubernur Aceh yang diwakili Kadis Perhubungan, mantan Gubernur Abdullah Puteh dan yang sama-sama kita muliakan, Mualem Muzakir Manaf. Saya sangat terharu dan InsyaAllah kita akan perjuangkan permintaan perpanjangan MOU Helsinki," imbuhnya.

Dalam susunan kepengurusan DKW Get One Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, didampuk jadi ketua adalah H Afdhal Yasin Panglima Bareh, sedangkan anggota DPD RI yang juga Mantan Gubernur Abdullah Puteh duduk sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum (Waketum) Get One Muhammad Perismon, juga berpesan kepada seluruh pengurus untuk tetap mengedapankan kesantunan dalam bersosialisasi.

"Kita harus mewakili Pak Erick Thohir, beliau terkenal sebagai pribadi yang santun dan alim. Hal itu juga harus ditiru oleh setiap pengurusan dan simpatisan Get One," ujarnya di hadapan wartawan sesaat setelah pengukuhan.

Wartawan senior itu juga mengatakan saat ini Get One sudah terbentuk di banyak propinsi, dan diperkirakan dalam dua bulan ke depan sudah terbentuk di 34 propinsi di Indonesia.

"Hampir di seluruh Sumatera sudah terbentuk, mulai minggu depan kita bergerak ke Indonesia Timur dan Pulau Jawa. Puncaknya nanti Get One akan melakukan konferensi pertama di Jakarta, yang diperkirakan pada bulan Mei atau Juni," pungkasnya.

