IPU di Bali, Momen Strategis untuk Puan Maharani

Rabu, 16 Maret 2022 | 23:43 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani akan memimpin delegasi DPR dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings pada 20-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. Tak hanya itu, Puan juga akan memimpin semua sesi pertemuan IPU. Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai kegiatan parlemen dunia tersebut adalah kesempatan penting untuk Puan.

“Ya saya kira itu langkah positif juga, menunjukkan kualitas seorang Puan Maharani. Tentu ini momen yang sangat strategis bagi Puan Maharani,” kata Karyono, Rabu (16/3/22)

Menurut Karyono, IPU Bali momentum Puan sebagai ketua DPR perempuan pertama untuk mengenalkan Indonesia.

“Jadi, membawa nama Indonesia. Ini harus dimanfaatkan dengan baik di forum parlemen dunia, bagaimana keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi, kemudian pemulihan ekonomi dan sebagainya,” tuturnya.

Karyono mengatakan Puan Maharani menjadi corong atau penyambung lidah rakyat Indonesia di forum internasional. “Jadi, mbak Puan harus mengambil peran-peran strategis tampil di forum nasional maupun internasional. Itu penting menunjukkan kualitas sebagai cucu Bung Karno yang hari ini menjabat sebagai ketua DPR,” kata Karyono.

Direncanakan, 115 negara akan hadir dalam IPU ke-144 di Bali yang mengangkat tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas, karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.

