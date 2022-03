Puan Harapkan Sidang Ke-144 IPU Desak Kemerdekaan Penuh untuk Palestina

Minggu, 20 Maret 2022 | 22:07 WIB

Bali, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani berharap sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) menjadi kesempatan untuk mendesak kemerdekaan penuh untuk Palestina. Menurut Puan, IPU harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai konflik yang terjadi di belahan bumi. Hal ini disampaikan Puan saat memberikan sambutan pada acara pembukaan sidang IPU di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

“Kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga dapat mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina,” kata Puan.

Acara ini resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden IPU Duarte Pacheco, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, para wakil ketua DPR dan sejumlah anggota DPR, serta Gubernur Bali Wayan Koster. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres ikut berpartisipasi dalam pembukaan sidang IPU secara virtual.

Menurut Puan, parlemen perlu mendorong diplomasi preventif guna mencegah terjadinya konflik dan perang, termasuk yang terjadi di Ukraina. Dia menilai parlemen perlu memobilisasi dukungan masyarakat internasional mencegah terjadinya konflik dan perang.

“Situasi dunia yang kompleks ini menuntut parlemen untuk lebih berperan dan berkontribusi menjadi bagian dari solusi,” kata Puan.

Sebagai President of Assembly pada IPU ke-144, Puan mengajak parlemen dunia untuk menyatukan tekad agar membuat dunia hidup dalam damai dan persaudaraan. “Mari kita wujudkan parlemen yang ikut memperkuat multilateralisme, solidaritas, dan kolaborasi global. Bersama, kita bangun satu dunia yang baru, dunia yang sehat, tenteram, dan sejahtera. Bersatu kita pasti bisa,” tegas Puan.

Tak hanya itu, Puan menyebut Majelis IPU juga perlu memberi kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum muda. Demikian halnya dalam memperjuangkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Sidang ke-144 IPU mengambil tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change” yang dianggap sangat relevan untuk dibahas.

“Khususnya di saat saat dunia telah mencapai pemanasan 1,1 derajat celsius dan mengakibatkan target pemanasan 1,5 hingga 2 derajat Celsius sulit untuk dapat tercapai. Sesuai tema pertemuan, parlemen perlu untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasi komitmen pembiayaan bagi negara berkembang,” kata Puan.

