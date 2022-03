Legislator Sambut Positif BP2MI Perluas Peluang Kerja di AS

Rabu, 23 Maret 2022 | 20:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Indonesian Diaspora Network of The Americas (IDNA) mengenai Fasilitasi Peluang Kerja untuk Potensi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Amerika Serikat (AS). Langkah ini diapresiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat rakyat karena menambah luas peluang kerja bagi PMI.

"Saya kira capaian BP2MI ini kita sambut positif karena menambah lapangan kerja bagi saudara kita semua yang berniat bekerja di AS," ujar Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo melalui keterangan, Rabu (23/3/2022).

Menurut dia kerja sama yang dilakukan BP2MI dengan IDNA dapat membuka peluang kerja bagi PMI di AS. Dengan demikian dampaknya sangat besar bagi para calon PMI di AS dan kas negara.

"Saya kira ini menambah peluang bagi saudara kita yang berniat bekerja di luar negeri, khususnya di AS. Tentu harapannya saudara kita yang memiliki kemampuan bahasa dan kerja," paparnya.

Sumber: BeritaSatu.com