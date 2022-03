Jokowi: Semua Kepala Negara Bingung Selesaikan Masalah Covid-19

Jumat, 25 Maret 2022 | 10:47 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan semua kepala negara sedang bingung untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan pandemi Covid-19, disrupsi teknologi, dan perang Rusia-Ukraina. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan Pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Jokowi mengatakan saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Situasi menjadi penuh ketidakpastian. Beberapa kepala negara menelepon Jokowi untuk membicarakan masalah Covid-19, disrupsi teknologi, dan perang Rusia-Ukraina. Mulai dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

“Semuanya sama, bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama,” kata Jokowi.

Jokowi juga berbicara mengenai kelangkaan energi. Harga minyak dunia dari US$ 50-60 per barel, naik menjadi US$ 118. Kenaikan harga minyak membuat negara-negara mengambil kebijakan tidak lagi menyubsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mengakibatkan harga BBM di tiap negara langsung naik dua kali lipat.

“Bayangkan kita naik 10 persen saja demonya tiga bulan. Ini naik dua kali lipat. Artinya, 100 persen naik. Gas naik, harga pangan naik karena kelangkaan pangan, termasuk yang terseret harga kedelai misalnya. Harga gandum, misalnya karena penyuplai gandum dunia Ukraina, Rusia, Belarusia. Semuanya lari ke mana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan, dan kelangkaan kontainer,” kata Jokowi.

Sumber: BeritaSatu.com