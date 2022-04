Politikus PDIP: Banyak Tokoh Politik Ikut Nimbrung dalam Aksi Mahasiswa

Jakarta, Beritasatu.com – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah menilai niat tulus para mahasiswa dalam aksi demonstrasi disusupi oleh penumpang gelap, apalagi eskalasi politik menuju Pemilu 2024 makin tinggi. Tiap momentum sekecil apa pun peluangnya, kata Said, akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa.

“Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh-tokoh politik dan orang-orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa,” kata Said tanpa menyebut terperinci tokoh dan orang dimaksud dalam keterangannya, Selasa (12/4/2022).

Said mengatakan seyogianya saat menggelar aksi, para mahasiswa melakukan sterilisasi kelompok massa dengan menggunakan tali. Asisten teritorial demonstrasi, menurut Said, perlu terus memantau orang-orang yang kemungkinan bergabung dalam aksi.

Merujuk rekaman video dan foto demo mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022), Said menyatakan kelompok di luar mahasiswa begitu bebas terlibat, bahkan menjadi bagian aksi. Para pembonceng juga dengan leluasa membentangkan spanduk tuntutan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundurkan diri.

“Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando,” ucap ketua Badan Anggaran DPR ini.

Said menegaskan aksi premanisme berupa pemukulan terhadap Ade Armando harus dikecam. Said menilai kekerasan yang menimpa Ade, sangat tidak berperikemanusiaan. Said meminta polisi melakukan proses hukum maksimal terhadap para pelaku. “Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi,” kata Said.

“Saya juga meminta polisi mengidentifikasi kelompok dan jaringannya terhadap sekelompok massa yang membonceng momentum aksi mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang menuntut Presiden Jokowi mundur, karena mengarah pada tindakan inkonstitusional,” imbuhnya.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum tanpa ada tekanan dan rasa takut, dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan berpendapat itu harus bertanggung jawab. Artinya, tidak menabrak kepentingan umum, menimbulkan fitnah, prasangka, dan anarkistis. Unjuk rasa, kata Said, semestinya diniatkan untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Dia mengatakan demo 11 April yang menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, wajib dihargai. Aspirasi ini, menurut Said, sesungguhnya sejalan dengan sikap politik PDIP. Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani, bahkan berkali-kali menegaskan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal ini juga sejalan dengan sikap Jokowi yang berkomitmen melaksanakan Pemilu dan Pilkada 2024. Jika berpijak pada sikap ini, Said mengatakan sesungguhnya tuntutan mahasiswa yang aksi massa 11 April 2022 telah terpenuhi.

“Adik-adik mahasiswa tetap melaksanakan aksi massa pada tanggal 11 April 2022 yang menyuarakan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita hargai pilihan ini. Sebab memang begitulah teks dan konteksnya isi dan normanya UU,” tuturnya.

Said berharap kekerasan, termasuk penyusupan dalam demo mahasiswa menjadi pelajaran ke depan. Kemurnian aksi massa harus dijaga. Caranya dengan menjalankan manajemen aksi massa yang terorganisasi dengan baik, serta senantiasa menjauhkan diri dari aksi-aksi kekerasan dan vandalisme.

Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden yang tidak bertanggung jawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Konstitusi, kata Said, secara terang benderang tidak mengatur hal itu.

“Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengevaluasi para pembantunya yang menimbulkan langkah-langkah kontraproduktif,” tegasnya.

Said pun berharap Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru dilantik, secepatnya menyiapkan tahapan pelaksanaan pemilu, termasuk berbagai ketentuan teknis perundangan.

“PDI Perjuangan meminta semua pihak menghentikan hiruk pikuk tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hendaknya semua pihak mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan lebih berkualitas baik dari sisi pemilih, kontestan maupun penyelenggara dan sistemnya,” demikian Said.

