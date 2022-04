Megawati Bingung Ibu-Ibu Bisa Beli Baju Baru, tetapi Antre Minyak Goreng

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dengan kondisi saat ini. Di satu sisi, kata Megawati, masyarakat khususnya ibu-ibu mengantre untuk mendapatkan minyak goreng murah akibat melonjaknya harga dan langkanya minyak goreng.

Namun di sisi lain, tutur Megawati, saat ini juga ibu-ibu berbondong-bondong belanja pakaian baru ke pasar.

"Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi, itu yang sendiri bingung, mereka antre minyak goreng," ujar Megawati saat memberikan sambutan dalam kick off dan talkshow pembentukan BRIDA yang ditayangkan akun YouTube BRIN Indonesia, Rabu (20/42022).

Menurut Megawati, situasi ini menarik untuk dikaji dan diriset secara mendalam. Hal ini untuk memastikan apakah Indonesia sudah jatuh ke alam depresi. Menurut Megawati, Indonesia belum masuk ke alam depresi tersebut.

"Ini harus diriset, why? Apakah benar kita jatuh ke arah depresi? No, No, No, tiga kali yah, tidak, tidak, Tidak. Tentu dari sisi politik, coba belum apa-apa saja duh demo-demo, saya pikir anak sekarang ini ngerti apa enggak to yo?,"ungkap Megawati.

Megawati membandingkan situasi saat dirinya menjadi Presiden ke-5 RI periode 2001-2004. Megawati mengaku saat itu menjadi presiden karena kebutuhan agar Indonesia bertahan menghadapi krisis keuangan global.

"Waktu krisis saya menjadi presiden, saya kan jadi presiden karena kebutuhan harus memperbaiki Indonesia jangan jatuh dalam krisis yang ada, alhamdulillah dapat keluar," jelas Ketum PDIP ini.

Untuk itu, Megawati berpesan kepada Presiden Jokowi agar tidak takut dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini. Megawati meyakini Indonesia akan bangkit.

"Saya bilang (kepada Presiden Jokowi) jangan takut, saya sudah menghadapi krisis global keuangan, dan kita Indonesia survive. Sekarang ini pandemi bukan krisis keuangan, jadi Bapak tinggal pilih. Kalau menurut saya, pilih kesehatan rakyat dulu, tangani pandeminya, pasti kita akan keluar, buktinya sampai sekarang kita survive. Tentu dalam kenyataannya dari sisi keekonomian kita mengalami penurunan, tetapi kan kita tidak kocar-kacir, kita masih bisa hidup," ungkap Megawati.

