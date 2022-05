Sahroni Apresiasi 7 Langkah Polri Antisipasi Arus Balik

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi tujuh langkah Polri untuk mengantisipasi arus balik Lebaran. Menurut Sahroni, jajaran kepolisian dan para pihak terkait sangat siap dalam menangani kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan balik.

“Ini pasti berat kondisinya, karena masyarakat sudah ketahan dua tahun. Tahun ini jadinya membeludak, tetapi saya pantau sampai hari ini pihak kepolisian berhasil membuat mudik tahun ini kondusif dan tidak chaos. Kebijakan yang diambil, walau tidak semua happy, tetapi jelas tepat sasaran. Presisi,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (6/5/2022).

Sahroni juga mengatakan Polri telah berhasil melakukan kolaborasi dengan lembaga lain dalam menunjang strategi antisipasi arus mudik dan arus balik.

“Polri tak hanya menurunkan lebih dari 100.000 anggotanya, tetapi turut berkolaborasi dengan Kemenhub dan institusi terkait lainnya untuk mengurai kepadatan jalanan. Dengan adanya kolaborasi tersebut tentu juga membantu keberhasilan operasi ketupat selama 28 April-9 Mei 2022,” tutur Sahroni.

“Saya harap masyarakat bisa mengikuti segala arahan yang sudah disiapkan kepolisian agar arus balik ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang disiapkan,” demikian Sahroni.

Diberitakan, Polri berkolaborasi dengan Kemenhub dan stakeholder lainnya telah menyiapkan tujuh langkah untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat arus balik mudik Lebaran 2022. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan ada tujuh langkah yang akan diterapkan dalam rangka mengupayakan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat ketika arus balik Lebaran.

Langkah itu antara lain, penerapan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah mulai Km 414 atau Gerbang Tol Kalikangkung sampai dengan Km 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. Rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional pada puncak arus balik yang diprediksi pada 7 dan 8 Mei 2022. Langkah berikutnya, Polri, Kemenhub serta stakeholders terkait terus-menerus menyosialisasikan rute alternatif menuju Bandung dari Jakarta saat penerapan one way.

Polri juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan rute alternatif dan tidak menunggu selesainya satu arah di pintu masuk gerbang tol. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan kendaraan saat arus balik.

