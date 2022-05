Suharso Monoarfa: Pemuda Harus Punya Mental Pemenang

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengingatkan anak muda untuk memiliki mental sebagai pemenang. Mental tersebut penting dimiliki untuk menjawab berbagai tantangan di masa mendatang.

Hal ini disampaikan Suharso dalam FGD bertajuk “Muda Bicara Pembangunan” yang digelar Muda Pemersatu Indonesia (MPI) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Masa depan itu miliknya pemenang, bukan miliknya pecundang, siapa pun dia, pada kelas seperti apa, pada kapasitas seperti apa,” kata Suharso dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini juga menyatakan dengan mental pemenang, maka anak muda mampu mempersiapkan segala sesuatu, seperti knowledge atau pengetahuan secara matang.

“Satu hal yang penting, anxiety (kecemasan) itu wilayah yang harus diperkecil dari sekian banyak yang luas, dan cara untuk memperkecilnya adalah dengan knowledge dan peta sasaran,” katanya.

Ditekankan, pengetahuan yang dimiliki pun harus relevan dengan kondisi saat ini agar apa yang ditargetkan mampu tercapai.

“Knowledge yang relevan dan dibutuhkan untuk kemenangan. So, be a smart generation for the next Indonesia (Jadi, jadilah generasi yang cerdas untuk masa depan Indonesia),” tutur Suharso Monoarfa.

Sebagai contoh, anak muda tidak boleh tertinggal dengan kemajuan teknologi. Menurutnya, anak muda harus memaksimalkan kemajuan teknologi yang sudah berkembang di masa sekarang.

“Perkembangan teknologi itu terus berkembang, kita jangan lengah, kita jangan hanya menjadi konsumen atas device ini dan kita harus memaksimalkan aset yang ada,” tegas Suharso Monoarfa.

Sumber: BeritaSatu.com