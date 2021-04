Ramadan Mendidik Jiwa Merdeka

Kamis, 29 April 2021 | 11:19 WIB

Oleh: Muhammad Jamilun*

Salah satu manifestasi kasih sayang Allah Swt kepada hamba-Nya adalah dihadirkannya Ramadan. Pahala ibadah yang dilakukan dalam Ramadan dilipatgandakan oleh Allah Swt, ditambah anugerah ampunan-Nya yang juga mengalir deras kepada hambaNya. Kemuliaan Ramadan bertambah dengan diturunkannya ayat suci umat Islam Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, terdapat satu malam yang nilai kebaikan atau pahala ibadahnya bernilai seribu tahun, yaitu malam lailatulkadar. Hal ini tentunya menambah motivasi dan energi kepada umat muslim dalam berlomba-lomba meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah serta meraih lailatulkadar.

Reward atau hadiah yang dijanjikan selama Ramadan memang besar, sehingga umat muslim tanpa segan mengorbankan waktu, tenaga, dan materi, untuk berkhidmat meraih pahala, rahmat, dan ampunan dari Allah Swt. Hampir semuanya menemukan titik kesadaran tertinggi sebagai seorang hamba (hablun minallah) sekaligus sebagai saudara bagi sesama (hablun minannas) yang diwujudkan dalam pengakuan dan pertobatan diri dengan menyatakan permintaan maaf baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama.

Untuk sejenak kehidupan kita menjadi terasa sejuk dan damai dengan aura yang dihadirkan selama Ramadan. Pada setiap diri umat muslim muncul kekuatan dan kemampuan self control supaya tidak digerakkan dan didominasi oleh ego, emosi, dan hawa nafsunya. Setiap ada dorongan atau situasi melakukan keburukan, hati akan berbisik: sedang puasa, jadi harus sabar dan kendalikan diri. Semua umat muslim berharap meraih kemenangan yang fitri di penghujung Ramadan. Hal ini tentu berdampak terhadap munculnya harmoni kehidupan bersama umat muslim, masyarakat dan bangsa secara umum. Kehidupan bersama menjadi terlihat dan terasa indah dalam balutan sikap dan perilaku saling peduli, menghargai, dan mendukung satu sama lainnya.

Sejatinya Islam sebagaimana diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW memang mengajak pemeluknya meraih kualitas keimanan dan ketakwaan yang kafah dan paripurna, sehingga dapat menghadirkan serta menebarkan rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘aalamiin). Hanya saja memang karakter kita sebagai manusia sering lalai, dan hadirnya Ramadan tentu mengingatkan dan menyadarkan kita untuk kembali on the track (shirotol mustaqim) sebagai muslim yang betul-betul beriman dan bertakwa.

Dan supaya harmoni kehidupan umat manusia senantiasa dalam rahmat Allah Swt, maka nilai-nilai kehidupan yang diajarkan selama Ramadan dapat diterapkan dan dijalankan secara presisi dan konsisten dalam bulan-bulan selainnya. Jangan sampai semangat tarbiah yang diberikan oleh Ramadan bersifat temporer dan tidak memberikan bekas kepada langkah kehidupan selanjutnya. Jika seperti ini, maka tidak berbeda dengan pendidikan/pembelajaran dengan pendekatan SKS (sistem kebut semalam) yang orientasi atau tujuannya hanya meraih reward atau nilai sesaat, padahal Allah Swt tidak bisa ditipu dengan tipu muslihat seperti itu.

Untuk dapat mempersiapkan diri meraih kemenagan sejati--tidak hanya selesai dan berhenti pada Ramadhan-- kita perlu menata niat/orientasi ibadah serta melatih diri supaya konsisten (istikamah) dalam menerapkan nilai-nilai dan karakter mulia sebagaimana yang diajarkan dan diteladankan Rasulullah SAW. Dengan begitu pribadi sebagai muslim yang mukmin dan bertakwa dapat mewujud dalam kemashlahatan.

Memang betul bahwa seluruh niat, tujuan, dan motif umat muslim dalam mengisi dan menjalankan ibadah dalam Ramadan dengan berbagai perspektif dan levelnya tetap akan diakomodasi, tetapi level kualitas akan membedakan satu dan yang lainnya. Dalam konteks inilah kita semua yang menentukan dan memilihnya.

Dengan menemukan dan memahami esensi dari spirit nilai-nilai yang diajarkan oleh hadirnya Ramadan, kita berharap dapat menapaki proses belajar mendidik diri kita menuju pribadi yang memiliki keimanan dan ketakwaan sejati. Pribadi yang memiliki hubungan berkualitas baik dengan Allah Swt maupun dengan sesama. Setidaknya ada dua misi penting dalam proses perjuangan kita selama Ramadhan, yaitu tazkiyat an nafs (menyucikan hati/jiwa) dan tazin an nafs (menghiasi diri dengan akhlak mulia).

Untuk meraih kemenangan dalam bentuk pencerahan diri tentu kita harus memulainya dengan membersihkan hati dan jiwa dari berbagai penyakit (sampah) hati yang akan mengotori jiwa, pikiran, dan tindakan kita. Hal ini mutlak diperlukan supaya dalam menjalankan ibadah puasa dapat memenuhi kriteria imaanaan wahtisaban, sebagaimana diterangkan dalam hadis nabi SAW: barang siapa menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan (pahala), maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu (HR. Bukhori).

Meraih kekhusyukan dalam ibadah sangat ditentukan oleh hati yang bersih dan jernih. Ketika diri kita bersih dari hati dan pikiran kotor, pasti tubuh juga terhindar melakukan perilaku dan tindakan-tindakan yang kotor, tutur bahasa menjadi lebih halus dan sopan, hati tidak mudah emosi dan marah, bahkan empati dan perasaan positif lebih banyak menghiasi pribadi kita.

Inilah yang menjadi tuntutan dari hadirnya Ramadan yang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang bersih dan jernih serta lapang dalam menerima dan menyikapi berbagai kejadian dan permasalahan dalam kehidupan.

Bagi umat Islam hadirnya Ramadan memang sangat berarti dalam proses perjalanan hidup. Bulan Ramadan kerap sekali dijadikan cermin untuk melakukan muhasabah diri, sebuah upaya reflektif untuk mengevaluasi kualitas pribadi dalam perjalanannya menjadi hamba Allah Swt yang bertakwa dan dirahmati. Jika dalam masa-masa di luar Ramadhan umat Islam sering dibuat lupa dan melenceng dari tujuan hidupnya, maka Ramadan hadir untuk mengingatkan dan mengembalikan umat Islam pada jalurnya (on the track). Pada momentum ini semua menyadari bahwa tujuan hidup manusia adalah kampung akhirat.

Tentunya kita berharap penyucian jiwa dalam Ramadhan ini dapat membekali kehidupan kita pada bulan-bulan lainnya sehingga tidak menguap bersamaan berahirnya bulan suci ini. Dalam konsep dan istilah pendidikan seharusnya spirit tazkiyat an nafs ini berfungsi afirmatif, yaitu sebagai afirmasi diri dalam langkah kehidupan selanjutnya.

Setelah kita berhasil menyucikan hati dan jiwa kita dari berbagai hal negatif dan tidak baik atau kotoran dan penyakit hati, maka misi selanjutnya adalah bagaimana kita mengisi dan menghiasi diri kita dengan akhlak karimah sebagaimana selalu diajarkan Rasulullah SAW. Hal ini menjadi keniscayaan supaya pendidikan selama Ramadan ini tidak semata-mata melahirkan pribadi yang baik secara individual dan sentripetal saja, melainkan melahirkan pribadi yang mampu meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban manusia dengan akhlak atau karakter mulia sehingga Islam dan seluruh umat Islam hadir sebagai rahmatan lil 'aalamiin.

Implementasi akhlak mulia serta nilai-nilai Islam yang luhur dalam kehidupan sehari-hari mutlak menjadi kewajiban setiap pribadi muslim. Hal ini sebagaimana perintah Allah Swt dan Rasul-Nya supaya kita hidup dan bergaul dengan pergaulan yang baik (bikhuluqin hasanin). Apap un status dan peran kita di dunia, misi esensial kita dalam menebarkan akhlak mulia tetap menyertai kita sebagai bentuk kewajiban. Terlebih lagi bagi kita yang memiliki ilmu dan kedudukan/posisi sebagai pemimpin, maka menjadi keniscayaan untuk meneladankan perilaku hidup sehari-hari dengan akhlak mulia.

Mari kita mensyukuri rahmat dan anugerah Allah Swt, di antaranya melalui hadirnya Ramadan dengan membersihkan hati/jiwa supaya menjadi pribadi yang merdeka dan tidak diperbudak hawa nafsu. Upaya syukur selanjutnya tentu dengan menghiasi diri kita yang sudah bersih dan jernih tersebut dengan akhlak mulia supaya dapat menjadi wasilah tersampaikannya rahmatan lil ‘aalamiin.

Jangan sempitkan dan kerdilkan pandangan dan sikap kita terhadap Ramadan hanya dengan ikatan transaksional, di mana hanya memperbanyak kuantitas ibadah dengan orientasi keuntungan (pahala) saja. Memang tidak ada salahnya kita berinvestasi untuk kampung akhirat dengan memperbanyak amal ibadah, tetapi ingat bahwa investasi tersebut haruslah berlangsung sepanjang masa kehidupan kita di dunia, bukan hanya pada Ramadan. Wallahu a’lam bisshowab.

Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan, hidayah dan rida Allah Swt.

*Koordinator Divisi Advokasi LP Ma’arif NU PBNU