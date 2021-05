Ramadan dan Spirit Berzakat

Sabtu, 1 Mei 2021 | 07:55 WIB

Oleh : AB

Oleh: Saidah Sakwan*

Salah satu di antara karakter Rasulullah SAW adalah dermawan. Kata ibunda Aisyah: Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah SAW menjadi lebih dermawan pada saat bulan Ramadan. Di bulan itu, malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah SAW. Setiap malam, Jibril As menadaruskan Al-Qur'an bersama Rasulullah SAW. Maka, sungguh Rasulullah SAW pada yang demikian itu tentu yang paling dermawan dalam hal kebaikan dibanding angin yang terus-menerus berembus.(HR Bukhari)

Terkait dengan zakat ini, Allah Swt berfirman:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Taubah/9: 103)

Ungkapan khuz ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Swt untuk mengambil dana zakat. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka tanggung jawab dan kewajiban ini diteruskan oleh khalifah Abu Bakar dan oleh khalifah khalifah selanjutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat selain salah satu dari rukun Islam, ia merupakan tanggung jawab negara untuk mengambilnya.

Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang meminta negara untuk hadir dan memastikannya dapat terlaksana dengan baik. Meskipun secara fikih ketika seorang muzaki membayarkan dana zakatnya kepada mustahik secara langsung, maka dianggap sah. Namun, ayat ini menunjukkan Rasul sebagai pemimpin dan pemegang otoritas kenegaraan juga keagamaan pada waktu itu diminta oleh Allah Swt untuk mengambilnya. Tidak berlebihan jika seandainya kita memiliki cita-cita dan harapan supaya zakat mendapat kedudukan dan otoritas yang kuat oleh negara sebagaimana negara memberikan otoritas kepada pemungut pajak.

Kemudian, amwalihim. Di dalam ayat ini Allah Swt mengatakan dan menyebut harta secara aam (global). Ini menunjukkan bahwa harta apa pun semestinya dikenai zakat. Di dalam Al-Qur’an, Allah kadang-kadang memerintahkan membayarkan zakat dengan terperinci, seperti pertanian (QS Al-‘An’am/6: 141). Emas dan perak juga merupakan objek zakat yang disebutkan secara terperinci. (QS Al-Taubah/9: 34)

Namun, dari sekian banyak ayat yang memerintahkan membayar zakat, Allah Swt hadir dengan menggunakan perintah secara umum (ijmal), antara lain dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

Ayat-ayat serupa dengan di atas sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa segala jenis harta ketika itu bernilai dan memiliki potensi untuk berkembang, maka semestinya harus dikenai zakat.

Dahulu ketika kita kecil yang disebut dengan orang kaya adalah yang memiliki tanah luas. Ketika panen tiba, maka hasil panennya berupa kacang, jagung, dan padi menggunung di dalam rumah. Namun dewasa ini, paradgima tentang harta kekayaan dan orang kaya telah berubah.

Seorang dokter spesialis, misalnya selama satu pekan mendapatkan izin untuk praktik di tiga tempat. Di satu tempat, ia melayani pasien selama 3-4 jam. Sekali datang, ia dapat melayani 7-10 pasien. Jika satu pasien membayar Rp 100.000 sebagai upah dari jasa tersebut, maka dalam satu bulan puluhan juta rupiah diterimanya.

Pada saat yang sama, petani di kampung harus menunggu selama 3-4 bulan untuk mendapatkan penghasilan kotor Rp 5 juta hingga Rp 6 juta. Ketika panen, petani harus mengeluarkan zakat sebesar 5%. Seorang dokter spesialis mendapat puluhan juta sebulan, sementara petani hanya Rp 1 juta sebulan. Apakah adil jika seandainya engineer, desainer, lawyer, dokter spesialis, dan beragam profesi lainnya, yang secara substansi memiliki harta yang jauh lebih banyak, tidak dibebankan untuk berzakat. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Dan apabila mereka tetap menaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. (HR Bukhari dan Muslim)

Rasul ketika memerintahkan sahabat Muadz Bin Jabal pergi ke Yaman, salah satu di antara ajaran yang disebarkan adalah diambil dari yang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Jika kita bandingkan jenis pekerjaan di atas dewasa ini, mana yang lebih pantas disebut orang kaya: lawyer ataukah petani? Yang disebut orang kaya itu sekarang apakah para petani ataukah para dokter? Jika petani diambil zakatnya sebesar 5-10% dari panennya, lantas apakah adil dan sesuai dengan kehendak syariat/maqashid syariah jika golongan yang kaya tersebut justru dibebaskan dari kewajiban zakat?

Kita perlu merenungkan bersama tentang kewajiban para petani untuk membayar zakat, sementara menafikan zakat bagi golongan profesional yang justru memiliki harta lebih banyak.

Dalam ayat di atas, Allah Swt menyatakan zakat dengan kata shadaqah. Di dalam ayat tersebut, Allah Swt justru tidak secara luas menggunakan kata zakat. Mengapa Allah Swt menggunakan ungkapan min amwalihim shadaqah, meskipun yang dimaksudkan adalah zakat? Kata shadaqah berasal dari kata shad, dal, dan qaf, yang berarti benar dan jujur. Dari kata ini kita memahami seolah-olah Allah Swt ingin menyatakan bahwa sesungguhnya zakat yang dikeluarkan itu membuktikan kejujuran keimanan kita.

Pengakuan dan klaim atas keimanan adalah perkara yang mudah, tetapi semua itu baru dapat dinilai jika memiliki kejujuran atas pengajuan yang salah satunya dibuktikan dengan membayar kewajiban harta yang bernama zakat. Bagaimana mungkin kita yang memiliki rumah, mobil, dan beragam aksesori kemewahan, tidak pernah membayar zakat profesi dengan alasan tidak disebut di dalam Al-Qu'ran, sementara para petani di kampung yang kehidupannya susah harus membayar zakat pada saat panen tiba tanpa melihat mereka memiliki utang atau tidak. Tentu syariah yang adil tidak menghendaki pemahaman yang demikian. Al-Qur'an ketika menyuruh berzakat, terkadang dengan menggunakan redaksi terperinci (tafsili) dan terkadang dengan redaksi global (ijmal). Ulama kontemporer berkewajiban untuk merumuskan objek harta yang ijmal tersebut.

*Wakil Ketua PP LP Ma’arif NU PBNU dan Pimpinan Baznas