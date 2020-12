Pilkada Wujud Kemenangan Seluruh Rakyat

Rabu, 9 Desember 2020 | 13:36 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kemenangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sesungguhnya merupakan wujud kemenangan seluruh rakyat. Karena itu, siapa pun yang menang dalam Pilkada serentak yang dilakukan pada hari ini, Rabu, 9 Desember 2020 harus memberikan penghormatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulan tertinggi.

Demikian disampaikan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (9/12).

Dikatakan, pernyataan kemenangan seluruh rakyat ini penting karena mengandung sejumlah makna dan urgensi subtantif bagi persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Karena itu, dalam rangka pendidikan politik kerakyatan, maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati tentang makna dan urgensi substantif kemenangan seluruh rakyat.

Pertama, kemenangan seluruh rakyat sebagai ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam Pilkada. Hal ini mengandung makna dan urgensi tentang ingatan dan penghormatan dari pasangan yang menang kepada seluruh rakyat, semua lawan politik, juga segala elemen penyelenggara pemilu atas kerja dan partisipasi rakyat dalam seluruh proses Pilkada.

“Terima kasih juga mengemas peluang dan pengharapan kepada para pendukung pihak yang kalah, bahwa sisi positif dari partisipasi politik mereka akan tetap dihargai dan diartikulasi ke dalam program kerja yang bermanfaat untuk semua pihak,” ujar alumnus Fakultas Hukum UNS dan Graduate School of Policy Studies – Kwansei Gakuin University – Japan ini.

Kedua, kemenangan seluruh rakyat sebagai pengakuan terhadap prinsip hukum kedaulatan rakyat. “Tak diragukan lagi bahwa ada kesadaran fundamental tentang keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi,” tandas RES Fobia.

Ia mengatakan, penting untuk disadari juga peringatan Ljupka Cvetanova yang mengatakan, after the elections, voters are never given an applaus – setelah pemilu, para pemilih tak pernah diberi tepuk tangan. Terkait kemungkinan ini, kalau pun muncul keadaan terbalik, misalnya ada gugatan atas hasil Pilkada, maka hal itu bisa dilakukan berdasarkan bahan pembuktian yang kuat, juga untuk dan atas nama prinsip hukum kedaulatan rakyat ini.

Ketiga, kemenangan seluruh rakyat sebagai perangkulan strategis yang mempersatukan. Dalam hal ini menegaskan tentang pandangan, suasana kebatinan, dan bakal tindakan konstruktif dari pasangan yang menang, untuk tetap bersikap adil kepada semua elemen masyarakat dalam pelayanan publik.

BACA JUGA Pilkada Depok dan Tangsel Berjalan Aman Terkendali

“Keadilan dalam pelayanan publik merupakan responsivitas yang memberi pemaknaan hakiki, sekaligus menandai keteladanan hidup berdemokrasi substantif. Ini merupakan panggilan kebersatuan untuk meramu berbagai sebaran potensi pengembangan daerah, ke dalam kepemimpinan dan pelayanan publik, yang mengutamakan kreativitas, kerja sama, dan kolaborasi,” ujar Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tersebut.

Ia menjelaskan, hal ini memberi makna riil yang baik pada nilai persatuan Indonesia yang diharapkan juga berkontribusi terhadap kerukunan global. Secara alamiah, orang akan lebih memilih untuk bersatu dan bekerja sama, ketimbang tegang dan gontok-gontokan, karena akan ada air mata untuk setiap pertengkaran yang tidak rasional, ketegangan yang jauh dari perlu.

Pengamat hukum dan kebijakan publik ini mengatakan, tidak ada pemenang Pilkada yang muncul tiba-tiba. Kemenangan itu lahir dari kompetisi, yang didaya-ciptakan oleh proses demokratis yang terukur dan teruji. Pasangan yang disebut pemenang, karena ada pasangan lain yang berkompetisi tetapi kalah. Karena itu, Pilkada sebagai bentuk konkrit dari demokrasi, sebenarnya dan seharusnya menyediakan ruang akomodasi terhadap pihak yang belum berhasil menang.

Keempat, kemenangan seluruh rakyat sebagai pesan perdamaian. Aspek ini menandai pentingnya kesadaran publik untuk tidak memperluas perbedaan dukungan dan pilihan menjadi konflik dan perselisihan. Sebaliknya, melihat perdamaian dan kedamaian pasca Pilkada, sebagai modal sosial yang menginspirasi kegerakan bersama ke arah kemajuan.

“Perdamaian merupakan cita-cita dan salah satu nilai kemartabatan yang ada dalam semua masyarakat beradab. Keadaan nan damai juga merupakan salah satu syarat untuk menjalin kerja sama strategis,” kata advokat ini.

Kelima, kemenangan seluruh rakyat sebagai perangkaian strategis dalam membentuk nasionalisme. Persisnya, semakin banyak dan berhasilnya saling pengertian dan konsolidasi berbagai elemen kunci pasca Pilkada, maka akan memudahkan terjadinya ikatan mata rantai kebangsaan Indonesia.

“Sejatinya, nasionalisme akan memperkokoh dan memfasilatasi keberdayaan hidup suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, nasionalisme dikerjakan sebagai tindakan strategis untuk menghadirkan keadaan baik, berlanjut, bermanfaat dan bertanggung jawab untuk masa depan Indonesia yang hebat,” tandas RES Fobia.

BACA JUGA Aulia Rachman Minta Restu Orang Tua Sebelum Mencoblos







Sumber:BeritaSatu.com