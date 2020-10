Ada 14 Kategori Penghargaan, Indonesia Gaming Award Kembali Digelar

Jumat, 30 Oktober 2020 | 15:56 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sukses dan menjadi pencetus event award offline pertama untuk industri esports & gaming di Indonesia tahun lalu, Indonesia Gaming Award kini kembali hadir di tahun 2020.

Program yang diinisiasi Famous AllStars (FAS), Indonesia’s Largest Entertainment & Content Creator Company, kali ini didukung oleh lebih dari 100 panelis yang terdiri dari berbagai macam pelaku industri esports & gaming, seperti perwakilan dari developer, publisher, media, hingga tim profesional.

Berbeda dari tahun sebelumya, acara penghargaan Indonesia Gaming Award tahun ini akan digelar secara online di bulan Desember 2020 mendatang. Sehingga diharapkan akan lebih banyak penikmat esports & gaming yang dapat menyaksikan acara penghargaan ini.

Indonesia Gaming Award 2020 juga akan diramaikan oleh penampilan dari beberapa musisi serta pelaku industri esports & gaming.

“Melihat antusiasme pengunjung dan penonton dari tahun lalu, kita tetap mengadakan Indonesia Gaming Award untuk terus mengapresiasi pelaku esports & gaming di Indonesia”, ujar Director Famous AllStars, Alex Wijaya dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (30/10/2020).

Disebutkan sejak Kamis, 29 Oktober 2020, Indonesia Gaming Award 2020 resmi dimulai dengan fase voting online.

Terdapat 14 kategori penghargaan yakni Most Favorite Gaming Content Creator of The Year, Most Favorite Caster of The Year, Most Favorite Cosplayer of The Year, 4. Most Favorite Hardware & Gaming Peripherals of The Year, Most Favorite Tournament of The Year.

Kemudian ada Most Favorite Game of The Year, Most Favorite Indonesian Game of The Year, Most Favorite Indonesian Developer of The Year, Most Favorite Publisher of The Year, Most Favorite Gaming Media of The Year, Most Favorite Gameplay of The Year, Most Favorite Rookie of The Year, Most Favorite Esports Player of The Year, dan Most Favorite Esports Team of The Year.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai #IGA20, dapat mengikuti akun media sosial Instagram @EXGVerse dengan tagar #IGA20.

Sumber:BeritaSatu.com