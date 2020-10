Smarties Indonesia 2020, MMA Umumkan Kategori “Winning from Home”

Rabu, 28 Oktober 2020 | 16:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mobile Marketing Association (MMA) mengumumkan kategori baru “Winning from Home” di Smarties Indonesia 2020 yang akan berlangsung secara virtual pada 3 Desember 2020.

Kategori "Winning from Home" menghormati para pemasar yang telah mengalahkan semua rintangan dan hambatan dalam hal bekerja dari rumah selama pandemi global untuk menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif.

"Kita sedang menghadapi eksperimen sosial global terbesar, di mana norma-norma baru pemikiran dan pengembangan kreatif membentuk kemampuan unik seiring berjalannya waktu,” kata Shanti Tolani, Country Manager MMA Indonesia dalam keterangan tertulis kepada Beritasatu.com, Selasa (27/10/2020).

Menurut Shanti, tahun ini menjadi tahun yang sangat istimewa, Smarties Indonesia Awards 2020 mengikutsertakan kategori tambahan -#WinningFromHome bagi ide-ide menarik yang dikembangkan dan telah dieksekusi secara luar biasa di masa-masa sulit ini.

Kampanye yang bersifat partisipatif ini berlaku untuk semua kategori yang menampilkan beberapa karya terbaik mereka yang disoroti sebagai pembelajaran utama untuk industri di Indonesia serta, pasar Asia atau global lainnya.

Dijelaskan kategori “Winning from Home" terdiri dari lima bagian yakni Purposeful Marketing, Seamless Consumer Experience, Best Use of Mobile to Drive Sales, Innovation & Creativity dan Home Production

Terlepas dari situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, hari ini adalah saat yang menyenangkan bagi marketeers untuk menjadi inovatif dan kreatif untuk melayani konsumen dengan cara yang lebih baik.

“Kami melihat bahwa digital menjadi lebih penting dan berdampak, dan menjadi media untuk memberikan cara yang lebih baik dalam berkomunikasi melalui komunikasi yang relevan dan berwawasan, dan cara yang lebih baik untuk membuat koneksi yang disesuaikan dengan pola konsumsi media yang berubah dengan cepat,” tambah Shanti.

Ketua Juri Smarties Awards LV Vaidyanathan mengatakan, sebagai ketua dewan juri, sangat senang melihat kreativitas, strategi, dan semangat dari setiap campaign-terutama tentang bagaimana hal itu berdampak pada bisnis dan masyarakat, yang sangat penting dalam situasi saat ini.

Menurutnya proses penjurian seluruh pendaftaran dinilai dalam dua tahap. Tahap satu terdiri dari pra-penyaringan, di mana daftar pilihan ditentukan setelah putaran pertama pemungutan suara.

Minimal tiga hingga lima anggota juri pra-penyaringan akan mengevaluasi dan menilai setiap entri. Entri dengan skor tertinggi akan menjadi finalis kategori.

Selama tahap kedua, anggota dewan juri utama akan mengevaluasi, mendiskusikan, dan memperdebatkan manfaat dari setiap entri yang terpilih untuk memutuskan pemenang di setiap kategori.

“Pemungutan suara lebih lanjut akan menentukan entri emas, perak dan perunggu. Pemenang utama akan ditentukan oleh dewan juri,” pungkasnya.

