Pentingnya Pemasaran Modern di Masa Pandemi Covid-19

Sabtu, 7 November 2020 | 09:05 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Managing Director Asia Pasifik The Mobile Marketing Association (MMA) Rohit Dadwal mengatakan pemasaran modern telah menjadi bagian penting dari ekosistem bagi merek dan konsumen, mengingat dampak Covid-19 yang sangat dahsyat pada industri.

Menurut Rohit para pemasar harus merangkul strategi pemasaran modern untuk mencapai pertumbuhan bisnis. Dari perubahan peran teknologi hingga pergeseran persepsi konsumen di era digital ini

Untuk meningkatkan dan membangun kemampuan pemasaran modern sambil menjelajahi lansekap teknologi yang berkembang, pihaknya menyelenggarakan MMA Impact Forum 2020. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari secara virtual pada 24 – 25 November 2005 mendatang nanti mengambil tema 'Membentuk masa depan pemasaran modern'.

Dikatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan pemasar, pendukung teknologi, agensi, dan seluruh ekosistem untuk mempelajari dan mengatasi meningkatnya tantangan yang dihadapi industri pemasaran mobile, terutama saat memenuhi harapan konsumen saat ini yang paham teknologi, namun sadar sosial.

“Saya sangat menganjurkan semua individu yang relevan dan tertarik untuk mendaftar ke MMA Impact Forum untuk menjelajahi bagaimana mereka dapat membentuk masa depan pemasaran modern,” ujar Rohit dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (5/11/2020).

Rohit mengatakan MMA Impact Forum akan menampilkan para pemimpin pemikiran global, regional dan lokal, ahli dan peneliti dari sektor pemasaran, periklanan dan komunikasi.

Mereka akan mempresentasikan topik-topik seperti Strategies and Insights for Modern Marketing, MarTech, OTT, Attribution data and AI, E-Commerce, Gaming, Content Creation, Cookieless World, Changing Media Publishing Dynamics dan banyak lagi lainnya.

Beberapa pembicara yang akan hadir di antaranya CEO MMA Greg Stuart, LAEDC COO and President of World Trade Center LA Stephen Cheung, Founder & CEO, Customer Data Platform Institute David Raab, Managing Director of Emtek & CEO of SCTV Sutanto Hartono, Vice President, Tokopedia Kevin Mintaraga, CMO Gojek Antoine de Carbonnel, dan banyak lagi lainnya.

Chief Commercial Officer Go-Jek Indonesia Antoine De Carbonnel menyebutkan tahun ini sangat unik dan setiap orang memiliki cerita untuk dibagikan dengan pemelajaran untuk industri global dan lokal.

“Forum ini ditujukan untuk mempertemukan semuanya melalui platform MMA sehingga kita dapat menghadapi 2021 sebagai satu tim global yang besar, dalam arah yang sama,” kata Antoine.

Country Manager MMA Indonesia Shanti Tolani mengatakan pemasar saat ini sedang menjelajahi lansekap yang sangat berbeda. Karena mereka berusaha untuk menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif selama masa-masa yang tidak biasa, dan penuh ketidakpastian saat memasuki tahun 2021 dan seterusnya.

Menurut Shanti pendaftaran kegiatan ini sudah dibuka, dan silahkan kunjungi link https://www.mmaglobal.com/impactindonesia2020.

Sumber:BeritaSatu.com