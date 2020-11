Di Masa Pandemi, AIA dan Gojek Hadirkan Proteksi Mudah dan Terjangkau

Selasa, 24 November 2020 | 19:08 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - PT AIA Financial (AIA) kembali berkolaborasi dengan Gojek, dalam memberikan proteksi asuransi bagi keluarga Indonesia.

AIA menawarkan proteksi program AIA1dapat4 dan Share The Love dengan proses registrasi yang dapat dilakukan di microsite yang dapat diakses melalui inbox, personal notfication, dan shuffle card pada aplikasi Gojek.

“Kolaborasi ini diwujudkan untuk meningkatkan penetrasi asuransi dan menjangkau seluas-luasnya masyarakat di Indonesia,” ujar Presiden Direktur AIA, Sainthan Satyamoorthy dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

Dikatakan masyarakat saat ini menjalani hidup di tengah risiko yang lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga proteksi menjadi sebuah kebutuhan utama saat ini di tengah keluarga.

AIA telah meluncurkan berbagai inovasi untuk mendampingi nasabah terutama di masa pandemi ini.

“Kolaborasi AIA bersama Gojek diharapkan dapat memberikan solusi proteksi yang mudah, cepat dan menjangkau masyarakat lebih luas karena dapat diakses melalui aplikasi Gojek,” katanya.

Co-Founder dan Co-CEO Gojek, Kevin Aluwi mengatakan, “Kami selalu berupaya mengembangkan solusi yang lengkap, inklusif, dan mudah diterapkan, termasuk di tengah periode penuh tantangan ini. Dengan menyediakan solusi proteksi dari AIA, Gojek mewujudkan komitmen untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi sehingga selalu menjadi andalan pengguna dan seluruh ekosistem Gojek.”

Dalam kolaborasi ini, AIA menawarkan program proteksi AIA1dapat4 yang dapat memberikan perlindungan kepada para pengguna aplikasi Gojek, di mana hanya dengan membeli satu polis asuransi untuk produk tertentu maka empat anggota keluarga yang tertera dalam satu Kartu Keluarga (KK) mendapatkan manfaat perlindungan dari risiko Covid-19.

Program ini menawarkan premi yang sangat terjangkau untuk mendapatkan perlindungan 4 orang sekaligus yakni mulai dari Rp 1 juta per bulan.

Selain itu AIA juga menawarkan program AIA Share The Love yakni perlindungan jiwa berkonsep buy one get one free di mana nasabah dapat memiliki perlindungan jiwa dengan uang pertanggungan hingga Rp 50 juta serta dapat memberikan satu perlindungan untuk orang tercinta secara gratis. Produk ini dapat diperoleh dengan premi yang sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000.

"Kolaborasi ini merupakan upaya bersama dari AIA dan Gojek untuk meningkatkan digitalisasi di industri asuransi jiwa di Indonesia," tambahnya.

BACA JUGA AIA Indonesia Kembali Raih Predikat Tempat Kerja Terbaik di Asia

Sebelumnya AIA melakukan kerja sama strategis sejalan dengan penanaman investasi pada putaran pendanaan Seri F Gojek. Kerja sama strategis ini akan mendorong Gojek dan AIA untuk mengembangkan platform dan produk serta layanan kedua perusahaan agar dapat memberikan lebih banyak lagi manfaat bagi para konsumen di Indonesia.

Sumber:BeritaSatu.com