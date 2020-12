Ini Pemenang MMA Smarties Indonesia 2020

Senin, 7 Desember 2020 | 13:35 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Mobile Marketing Association (MMA) Indonesia mengumumkan para pemenang penghargaan Smarties Indonesia 2020. Selain pemenang kategori individual, diberikan juga penghargaan Industry Awards kepada perusahaan-perusahaan atas pekerjaan terdepan dalam industrinya.

Di edisi ke-enam ini, MMA Smarties merupakan satu-satunya program penghargaan pemasaran mobile global yang menghargai inovasi, kreativitas, dan pencapaian luar biasa dalam dunia komunikasi modern di mana mobile adalah jantung dari keterlibatan konsumen.

Sekitar 200 pendaftaran telah diterima, mencakup lebih dari 23 kategori termasuk kategori baru “Winning from Home", yang memberikan penghormatan kepada marketer yang telah mengalahkan tantangan bekerja jarak jauh selama pandemi global untuk menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif.

Para pemenang penghargaan kemudian dipilih oleh Dewan Juri independen yang terdiri dari 22 profesional pemasaran senior yang diketuai oleh LV Vaidyanathan, President Director, P&G Indonesia.

Sebelum penjurian virtual diadakan secara ekstensif, semua masukan dievaluasi oleh panel juri pra-penyaringan 42 anggota, diobservasi oleh Nelson Loaiza, Head of Media, Analytics & Digital, Kantar - yang menentukan 95 entri yang masuk daftar pendek.

"Selamat kepada semua pemenang Smarties yang terus memberikan pemasaran yang terarah meskipun ada kendala yang muncul tahun ini," kata Shanti Tolani, Country Manager Indonesia, MMA dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/12/2020).

Dikatakan saat ini mobile muncul sebagai kekuatan di tengah masyarakat yang dinamis, di saat percepatan digitalisasi terjadi akibat pandemi.

“Saya bangga melihat begitu banyak marketer yang secara efektif memanfaatkan mobile untuk mendorong pemasaran modern,” ujarnya.

Menurut Shanti semua entri yang terpilih dinilai berdasarkan strategi, kreativitas, eksekusi, dan dampak bisnis. Pengaruh bisnis menyumbang 40% dari skor keseluruhan peserta, sementara kreativitas, strategi, dan eksekusi masing-masing mencapai 20%.

Ketua Dewan Juri Smarties LV Vaidyanathan mengatakan tahun ini telah menjadi tahun yang menarik bagi semua orang, namun hal ini tidak menghentikan kreativitas dan ketahanan para marketer dalam memberikan kampanye yang berdampak dan bermakna.

"Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi Ketua Dewan Juri tahun ini, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pemenang atas karya yang baik dan berharap kami dapat terus menciptakan kampanye yang lebih bermakna dan kreatif, yang benar-benar dapat membentuk masa depan pemasaran modern,” ujarnya.

Beberapa pemenang tahun ini di antaranya:

1. Head & Shoulders and AmbilHati / P&G Indonesia

#Moveonbro Head & Shoulders

2. S-26 Procal GOLD and Mindshare / Ogilvy, InMobi / Nestle Indonesia

Wyeth S26 AR Book

3. BKPM (PKBI – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) and M&C Saatchi Indonesia

#STOPCHILDMARRIAGE

4. BRI and Samara Live / emtek digital / emtek digital

Nusantara Fashion Festival

5. Nivea and OMD Indonesia / VML & Prodigy / AdColony

Nivea #SentuhanIbu World of Imagination

6. Spotify and UM Singapore/Twitter Asia Pacific

Redefining concert experiences with Spotify on Stage

7. KitKat and Wunderman Thompson / Mindshare / Nestle Indonesia

KitKat4Takjil Ramadan

8. Rexona and RED COMMUNICATION / Mindshare Indonesia

Gerak Tak Terbatas (Unlimited Moves)

Pemenang Industry Awards 2020:

Best in Show

Pemenang : #STOPCHILDMARRIAGE dan Wyeth S26 AR Book

Marketer of the Year

Pemenang : Nestlé Indonesia

Brand of the Year

Pemenang : S-26 Procal GOLD

Agency of the Year

Pemenang : Mindshare Indonesia

Creative Agency of the Year

Pemenang : Ambilhati

Technology Enabler of the Year

Pemenang : AdColony

Sumber:BeritaSatu.com