Jababeka Sabet Best Industrial Developer di Ajang PropertyGuru Asia Property Award 2020

Jumat, 11 Desember 2020 | 09:54 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jababeka meraih penghargaan Best Industrial Developer dalam ajang penghargaan PropertyGuru Asia Property Award 2020, di Bangkok, Thailand, Jumat (4/12/2020). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Jababeka Group (Jababeka), perusahaan pengembang kota terkemuka di Indonesia, berhasil menorehkan prestasi di kancah Asia. Jababeka berhasil menjadi pemenang untuk kategori Best Industrial Developer di tingkat Asia dalam ajang penghargaan PropertyGuru Asia Property Award 2020, yang diselenggarakan PropertyGuru secara daring, di Bangkok, Thailand, Jumat (4/12/2020).

PropertyGuru Asia Property Award merupakan ajang penghargaan real estat terbesar dan paling bergengsi di Asia yang menjadi benchmark unggulan di dunia properti Asia. Melibatkan 87 perusahaan dari 14 negara di Asia, penetapan pemenang melalui serangkaian riset, survei dan penilaian yang independen, objektif dan terukur, yang dilakukan oleh pakar industri dan pengawas terpercaya.

Chairman Jababeka Group, Setyono Djuandi Darmono menyampaikan rasa apresiasi atas penghargaan Best Industrial Developer yang diberikan kepada Jababeka. Penghargaan tersebut merupakan wujud kesungguhan pihaknya dalam menciptakan kawasan industri yang kondusif, nyaman dan produktif, bagi para tenant.

Seperti diketahui, Jababeka memiliki dua kawasan industri yang mature saat ini, yaitu Kawasan Industri Jababeka (Cikarang Jawa-Tengah) dan Kawasan Industri Kendal (Kendal-Jawa Tengah) -- hasil kerja sama dengan Sembcorp-Singapura, yang telah menjelma destinasi unggulan bagi para investor luar maupun dalam negeri.

"Kami harus memastikan bahwa tenant kami selalu bisa membuat keuntungan, dan harus membantu dalam bidang riset dan pengembangan, agar inovasi dan riset bisa terus mencapai permintaan pasar. Terima kasih telah memilih kami sebagai penerima Asia Property Awards," ujar Darmono dalam sambutannya melalui video seusai Jababeka meraih penghargaan.

Direktur Utama Jababeka Group Budianto Liman menambahkan pihaknya selalu menyediakan fasilitas-infrastruktur yang bisa menopang perkembangan industri dan bisnis, serta kemudahan dalam berbisnis. Sehingga para tenant atau investor nyaman berinvestasi di kawasan industri yang dimiliki Jababeka.

Untuk Kawasan Industri Jababeka, fasilitas infrastruktur yang tersedia sudah lengkap, bahkan berkelas dunia. Mulai dari hadirnya pembangkit listrik mandiri yang sanggup menyuplai 130 MW, Waste Water Treatment Plant & Water Treatment Plant yang mampu mengolah limbah dan memberikan air bersih hingga 72.600 m3/hari, Cikarang Dry Port sebagai pusat solusi logistik, jaringan fiber optic berkecepatan tinggi, sistem keamanan 24 jam, hingga heli commuter.

Untuk urusan perizinan usaha, Kawasan Industri Jababeka memiliki layanan terpadu satu pintu J-FAST (Jababeka Focus to Accelerate Services Tenant) yang bisa membantu pengurusan semua perizinan para investor sampai selesai.

"Hasilnya, selama lebih 31 tahun Kawasan Industri Jababeka telah dikenal sebagai destinasi unggulan para investor yang memiliki lebih dari 2.000 nasional dan multinasional dan menjadi salah satu pusat perekonomian Indonesia," papar Budianto Liman dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (11/12/2020).

Ditambahkan Kawasan Industri Kendal kini juga telah menjadi idola baru kawasan industri di Indonesia. Hal itu karena status Kawasan Ekonomi Khusus-nya yang memberikan keuntungan lebih banyak keuntungan bagi investor, upah bulanan yang kompetitif dengan pekerja yang kompeten, infrastruktur makro-mikro yang memadai, kemudahan dalam berbisnis dan lokasinya yang strategis.

“Alhasil, dengan semua keunggulan tersebut menjadikan Jawa Tengah menjadi logistik hub. Dan, saat ini sudah ada 61 perusahaan yang bergabung dengan Kawasan Industri Kendal,” urai Budianto.

Dalam kesempatan yang sama, Jababeka melalui Kawasan Industri Jababeka berhasil menjadi pemenang untuk kategori Best Industrial Estate Development di tingkat Indonesia (Best of Asia Country Winners). Hal itu karena Kawasan Industri Jababeka mampu menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan para investor melalui fasilitas- infrastruktur yang lengkap sekaligus bertaraf internasional.

Sementara itu, Hyanto Wihadhi, salah satu Direktur Jababeka, menerangkan bahwa penghargaan ini tak akan membuat Jababeka berpuas diri. Justru sebaliknya, akan menjadi stimulus untuk memacu Jababeka Group bisa terus berinovasi demi melampaui pencapaiannya selama ini.

“Dengan diraihnya penghargaan ini, buat kami ini bukan hanya sekadar pengakuan dari pihak eksternal atas kinerja perusahaan, tentu award ini akan semakin mendorong kami untuk berinovasi untuk terus mempertahankan kepercayaan dari para tenant yang sudah ada dan calon tenant kami nanti,” tutup Hyanto.

