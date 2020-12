Goban Takeout Buka Cabang Baru di Bintaro

Sabtu, 12 Desember 2020 | 19:23 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Usaha ​makanan kekinian ​spicy orange chicken​ Goban Takeout yang digemari masyarakat kini membuka cabang baru di Tangerang Selatan, tepatnya di Bintaro Sektor 9, Sabtu (12/12/2020).

Goban Takeout adalah pelopor spicy orange chicken yang sedang naik daun di kalangan pecinta kuliner saat ini.

Grand opening cabang di Bintaro dihadiri keempat ownernya, Arlia Sadikin, Karina Mondina, Dimas Harianto, dan Aisyah Claresta.

Arlia Sadikin mengatakan mereka sangat yakin dapat menjangkau pasar pecinta kuliner di Tangerang Selatan.

“Dengan varian menu yang banyak dan rasa yang unik, diharapkan dapat menarik pasar anak muda dan keluarga yang penasaran mencoba kuliner baru di Tangerang Selatan. Pastinya karena harga yang terjangkau dan rasa yang premium, customer akan loyal dan Goban Takeout dapat menjadi salah satu pilihan rice bowl yang bisa menjadi top of mind warga Tangerang Selatan,” jelas Arlia Sadikin.

Outlet cabang kedua Goban Takeout ini pun terlihat ramai pembeli, mulai dari pembeli takeaway dan ojek online.

“Tentunya kami juga memperhatikan protokol kesehatan. Dan karena kami juga memikirkan bagaimana caranya tetap menjadi bisnis model yang sustainable di saat pandemi seperti ini, maka dari itu kami tidak membuka dine-in di outlet. Jadi hanya takeaway dan delivery via ojek online Grab Food dan Gofood saja.” tambah Arlia.

Untuk memperkenalkan kuliner spicy orange chicken ​ini, pihaknya mengadakan promo buy one get one dari tanggal 12-15 Desember ini. Untuk menunya cukup beragam, ada Orange Chicken yang asam manis,​ Honey Cashew Shrimp​ yang manis dan gurih, General Tso Chicken yang kaya rempah, dan masih banyak lagi

Untuk info lebih lanjut, bisa cek Instagram @goban.takeout, karena dibuka juga kesempatan franchise dengan harga spesial untuk 20 orang pertama.

Sumber:BeritaSatu.com