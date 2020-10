Cinepolis Manjakan Penonton dengan Pengalaman Bioskop Pribadi

Kamis, 29 Oktober 2020 | 21:16 WIB

Oleh : Dina Fitri Anisa / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah kembali beroperasi di enam lokasi di Jakarta sejak 21 Oktober 2020, jaringan bioskop Cinépolis Cinemas kini turut menawarkan inovasi terbaru. Masyarakat kini siap dimanjakan dengan pengalaman seru melalui program Rental Cinema Pribadi untuk mewujudkan impian para pengunjung yang ingin merasakan sensasi memiliki bioskop sendiri.

Dengan menyewa studio pribadi, pengunjung dapat menonton dengan keluarga dan kerabatnya tanpa harus seruangan dengan penonton lain yang tidak dikenal. Penggunaan studio telah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku, yaitu didesinfektan sebelum dan setelah selesai digunakan, serta dibatasi jumlah kapasitasnya.

Menurut Gerald Dibbayawan, CEO Cinépolis Cinemas Indonesia, sistem rental ini tentunya menjadi solusi bagi para pecinta film yang ingin menikmati sensasi layar lebar dengan lebih nyaman.

“Menonton di layar besar adalah sebuah sensasi dan pengalaman yang tidak tergantikan dan tidak bisa didapatkan di rumah. Karena itu, kami menawarkan solusi ini bagi para pecinta film yang menginginkan privasi lebih. Mereka dapat menghabiskan quality time bersama orang-orang terkasihnya sambil menikmati teknologi layar besar dan sound system canggih di bioskop,” jelasnya dalam rilis yang diterima SP, Kamis (29/10/2020).

Meski menyewa untuk kerabat terdekat, Cinépolis Cinemas tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan penonton. Yaitu dengan cara mengedepankan protokol yang aman. Hal ini merupakan wujud komitmen Cinépolis Cinemas untuk terus berinovasi, beradaptasi dengan situasi terkini.

Terkait aspek keselamatan dan keamanan di bioskop, Gerald mengatakan, langit-langit yang tinggi, aktivitas gerakan yang minim, dan aliran udara yang diperbarui secara berkala, membuat bioskop menjadi lingkungan yang lebih aman dibandingan tempat indoor lainnya.

Mengutip sebuah penelitian dari Hermann Rietschel Institute (HRI) di Jerman, Gerald menambahkan bahwa jumlah aerosol yang dihirup di bioskop hanya 0.3% dibandingkan dengan perkantoran.

Rental cinema di Cinépolis Cinemas memiliki 3 varian paket. Pertama adalah paket The Squad seharga Rp 599.000 untuk kapasitas maksimal 15 orang. Kemudian, paket The Superhero seharga Rp 799.000 untuk kapasitas maksimal 20 orang. Terakhir adalah paket The Empire seharga Rp 999.000 untuk kapasitas maksimal 25 orang.

Semua paket ini memiliki durasi yang sama yaitu 2 jam sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengunjung dapat memilih sendiri film yang mereka inginkan dari deretan film-film yang saat ini sedang tayang di Cinépolis Cinemas.

Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan kegiatan lainnya seperti mabar (main bareng) game di layar lebar, meeting, gathering, pesta ulang tahun, dan sebagainya.

Sumber:BeritaSatu.com