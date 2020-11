Mendiang Raja Pop Michael Jackson Masih Berkuasa

Selasa, 17 November 2020 | 11:47 WIB

Oleh : Indah Handayani / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Meskipun telah tutup usia pada 11 tahun lalu, Raja Pop Michael Jackson masih berkuasa. Hal itu terbukti dengan pendapatan pria yang meninggal saat berusia 50 tahun ini terus bertambah.

Forbes mencatat pada 2020, dia mampu mencetak pendapatan sebesar US$ 48 juta atau setara Rp 678,2 miliar (kurs Rp 14.130) dalam satu tahun terakhir.

Angka itu cukup untuk kembali menempatkan Michael Jackson ke puncak daftar mendiang selebritas berpenghasilan tinggi 2020 versi Forbes. Bahkan untuk kedelapan kali berturut-turut.

Michael Jackson menambah pundinya tersebut berasal dari katalog Mijac Music-nya dan kontrak jangka panjang dengan Sony. Hal itu bahkan menyumbang lebih dari 70% dari penghasilannya.

Peringkat kedua ditempati oleh penulis Dr Seuss dengan pendapatan sebesar US$ 33 juta. Pria yang meninggal pada 24 September 1991 itu menggandakan pendapatannya dibandingkan tahun lalu berkat keberhasilan Dr Seuss Enterprises mengubah 60 lebih buku ke dalam bentuk multimedia.

BACA JUGA Ari Lasso Sebut Indonesian Idol Tak Sekedar Cari Penyanyi Berbakat

Selain Dr Suess, penulis Charles M Schulz juga berhasil menghasilkan pendapatan US$ 32,5 juta meski telah meninggal 20 tahun lalu. Hal itu ditopang oleh tokoh kartun ciptaannya Peanuts menandatangani kesepakatan yang besar dengan Apple TV +.

Pada tahun ini, ada dua nama baru yang masuk dalam daftar tersebut. Keduanya adalah Kobe Bryant yang berada di peringkat keenam dengan mencatatkan US$ 20 juta. Serta, rapper berusia 21 tahun Juice WRLD (No. 7) memperoleh US$ 15 juta.

Pendapatan legenda Lakers meningkat ketika Nike menjual merchandise Kobe Bryant-nya. Penggemar juga membuat terobosan cepat untuk otobiografinya, yang terjual lebih dari 300 ribu eksemplar tahun ini.

Dalam keterangannya, Forbes membuat daftar tahunan selebritas mati berpenghasilan tertinggi mengukur pendapatan sebelum pajak dari 1 Oktober 2019 hingga 1 Oktober 2020. Angka itu didapatkan dengan bantuan data dari MRC Data, IMDbPro, NPD BookScan, dan wawancara dengan orang dalam industri. Biaya untuk agen, manajer dan pengacara tidak dipotong.

Berikut Top 13 Mendiang Selebritas Berpenghasilan Tinggi 2020 Versi Forbes

1. Michael Jackson US$ 48 juta

Meninggal: 25 Juni 2009 (50)

Penyebab: Overdosis/pembunuhan

2. Dr Seuss US$ 33 juta

Meninggal: 24 September 1991 (87)

Penyebab : Kanker

3. Charles Schulz US$ 32,5 juta

Meninggal: 12 Februari 2000 (77)

Penyebab : Kanker

4. Arnold Palmer US$ 25 juta

Meninggal: 25 September 2016 (87)

Penyebab: Penyakit Jantung

5. Elvis Presley US$ 23 juta

Meninggal: 16 Agustus 1977 (42)

Penyebab: Serangan Jantung

6. Kobe Bryant US$ 20 juta

Meninggal: 26 Januari 2020 (41)

Penyebab: Kecelakaan Helikopter

7. Jus WRLD US$ 15 juta

Meninggal: 8 Desember 2019 (21)

Penyebab: Overdosis

8. Bob Marley US$ 14 juta

Meninggal: 11 Mei 1981 (36)

Penyebab : Kanker

9. John Lennon US$ 13 juta

Meninggal: 8 Desember 1980 (40)

Penyebab: Pembunuhan

10. Prince US$ 10 juta

Meninggal: 21 April 2016 (57)

Penyebab: Overdosis

11. Freddie Mercury US$ 9 juta

Meninggal: 24 November 1991 (45)

Penyebab: AIDS

12. George Harrison US$ 8,5 juta

Meninggal: 29 November 2001 (58)

Penyebab : Kanker

13. Marilyn Monroe US$ 8 juta

Meninggal: 4 Agustus 1962 (36)

Penyebab: Overdosis

(Sumber : Forbes)

Sumber:BeritaSatu.com