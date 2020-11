Tumbuhkan Kreativitas Anak dengan Faber-Castell Creative Art Set

Sabtu, 21 November 2020 | 11:52 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah pandemi saat ini, tidak ada kegiatan yang lebih menyenangkan selain menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menghasilkan sesuatu yang kreatif.

Kegiatan kreatif yang bisa dibuat bersama, salah satunya melalui kegiatan menggambar dan mewarnai maupun membuat craft atau prakarya.

Produsen alat tulis, Faber-Castell menangkap peluang ini dengan mengeluarkan produk terbarunya, Creative Art Set.

“Faber-Castell Creative Art Set Series, merupakan jawaban bagi para orang tua untuk bereksplorasi bersama, karena produk ini dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan tidak hanya bagi anak, namun juga orang tua (keluarga), dan juga dewasa,” ungkap Product Manager PT Faber-Castell International Indonesia, Richard Panelewen dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (21/11/2020).

Richard menjelaskan, Faber-Castell Creative Art Set Series, untuk saat ini terbagi menjadi enam produk yakni Stone Deco Art, Colour Your Own Tote Bag, Origami Fashion Design, 3D Art Frame, Make Your Own Kite, dan Air Jet Sport Car.

“Melalui produk ini, diharapkan dapat kembali menumbuhkan bonding di keluarga, interaksi antara anggota keluarga, dan juga sebagai pelepas stres,” ujar Richard.

Menurut Richard, hal unik lainnya dari produk ini adalah setiap pembeli berhak mengikuti workshop Faber-Castell yang berkaitan dengan jenis produk yang dibeli secara cuma-cuma. Biasanya workshop seperti ini berbayar dari Rp 60.000 – Rp 150.000.

“Hal ini menunjukkan komitmen Faber-Castell untuk memberdayakan masyarakat dalam berkreasi seni dan bukan sekadar menjual produk,” tambahnya.

Sementara itu, Psikolog Perkembangan Universitas Gadjah Mada, Aisah Indati mengatakan masa kanak-kanak merupakan masa bermain, di mana pada masa itu merupakan masa keemasan (golden period).

Pada masa keemasan ini dibutuhkan beberapa stimulasi dari lingkungan sekitar, supaya anak mengalami perkembangan yang optimal. Perkembangan yang optimal, akan tercapai apabila anak memperoleh stimulasi yang bervariatif, seperti misalnya stimulasi yang bersifat motorik, emosi, sosial, serta pengamatan.

BACA JUGA 26 Siswa dan Guru Terpilih dapat Hadiah Dana Pendidikan

Produk Creative Art Series Faber-Castell ini cocok digunakan bagi anak-anak usia pra sekolah hingga anak-anak usia sekolah dasar. Produk tersebut dapat menstimulasi perkembangan anak, dalam hal pengamatan, emosional dan sosial serta motorik halus.

Aisah Indati menjelaskan, pengamatan yang dimaksud, karena anak belajar mengamati beragam warna dan bentuk yang ada dalam produk ini. Hal ini akan memacu inisiatif dan kreativitas anak.

"Dari sisi emosi dan sosial yakni saat anak bereksplorasi dengan produk, salah satunya melalui proses mencampur berbagai macam warna, hal tersebut mengasah kepekaan emosi (yang melibatkan kreativitas dan inisiatif), serta interaksi sosial anak. Sementara stimulasi motorik halus diperoleh saat anak bereksplorasi menggunakan media pewarna, craft, maupun kertas origami, akan melatih kepekaan motorik halus dalam diri anak,” pungkas Aisah Indati.

Sumber:BeritaSatu.com