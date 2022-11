Piala Dunia 2022: Kyle Walker Absen Saat Inggris Lawan Iran

Doha, Beritasatu.com - Kyle Walker bakal absen dalam pertandingan pertama Inggris di Piala Dunia 2022 melawan Iran, Senin (21/11/2022). Namun dia mengatakan akan siap untuk beraksi setelah itu.

Bek Manchester City tidak tampil untuk klub atau negara sejak menjalani operasi pangkal paha enam minggu lalu, tetapi masih terpilih dalam skuad 26 pemain Gareth Southgate untuk turnamen di Qatar.

Pertandingan pertama Inggris melawan Iran datang terlalu cepat untuk Walker, tetapi pemain berusia 32 tahun itu merasa dia akan fit untuk bermain di pertandingan grup kedua Three Lions melawan Amerika Serikat pada 25 November.

"Mewakili negara Anda di sebuah turnamen adalah pencapaian luar biasa karena keadaan yang mengarah ke sana," kata Walker kepada ITV Football.

"Hanya karena cedera, itu adalah operasi yang saya jalani dan itu sangat menyentuh. Namun berkat kehebatan fisioterapis, saya kembali bugar dan sehat. Saya tidak pernah khawatir, saya harus percaya pada diri saya sendiri. Saya percaya diri, memastikan saya siap di dalam dan di luar lapangan," kata pemain berusia 32 tahun ini.

"Jika dipilih, maka itu tergantung manajer, pertandingan pertama (melawan Iran) agak terlalu singkat, tetapi sejak saat itu saya akan baik-baik saja dan siap untuk bermain."

Walker berlatih untuk Inggris pada hari Rabu bersama rekan setimnya di City Kalvin Phillips, yang juga diragukan tampil karena cedera setelah menjalani operasi bahu pada bulan September.

James Maddison diperkirakan siap bermain untuk pertandingan melawan Iran, meski sempat tertatih-tatih dalam pertandingan klub terakhirnya dengan Leicester City sebelum bergabung dengan Timnas Inggris.

Tim Inggris Tiba di Qatar

The #ThreeLions have arrived in Doha! 🛬 pic.twitter.com/ML5yqmdug6