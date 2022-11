Bola Gol Tangan Tuhan Diego Maradona Terjual Rp 38 Miliar

London, Beritasatu.com - Bola yang dipakai Diego Maradona untuk mencetak "Gol Tangan Tuhan" di Piala Dunia 1986 terjual US$ 2,4 juta atau nyaris setara Rp 38 miliar.

Ironisnya, pemilik bola berusia 36 tahun itu tak lain adalah wasit yang keliru dan mengesahkan gol tersebut yakni Ali Bin Nasser asal Tunisia.

Bola sepak bersejarah itu dijual di Graham Budd Auctions di London dengan hadiah $2 juta pound.

Bin Nasser berharap pemilik baru menampilkannya agar publik menghargainya dan menyatakan bahwa keinginan untuk menjual bola datang ketika dia pikir sudah waktunya untuk membaginya dengan dunia.

Gol "Tangan Tuhan" Maradona di Piala Dunia Meksiko 1986 akan selalu melibatkan tiga tokoh protagonis, dengan kiper Inggris Peter Shilton bergabung dengan Ali Bin Nasser dan Diego Maradona.

Gol ini membuat Argentina unggul 1-0 dalam pertandingan melawan Inggris itu.

The ball punched in by Diego Maradona for his “Hand of God” goal at the 1986 World Cup has been sold at auction for nearly $2.4 million by the referee who missed soccer’s most famous handball pic.twitter.com/O1Gv85kj2W